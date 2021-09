Spätes Glück für den Spitzenreiter

Der FC Maihingen gewinnt auch den zweiten Nord-Gipfel in Hainsfarth knapp. Der TSV Wemding landet den vierten Sieg in Folge

. – Auch sein zweites Nord-Spitzenspiel in Folge gewann der Tabellenführer, diesmal glücklich auswärts. Dabei verhielten sich beide Mannschaften in der ersten Halbzeit sehr defensiv. Erst hatten die Gäste Pech, als ein Schlenzer von der Latte abprallte. Ebenso unglücklich war der Abschluss von Stropek nach einer Viertelstunde, der den Ball bei seiner Großchance nicht am Torwart vorbeibrachte. Der schönste Spielzug der Platzherren über drei Stationen ergab nach einer halben Stunde die Heimführung durch Daniel Hensolt nach Flanke von Elias Leberle. Nach dem Wechsel versäumte es Linn Hertle, die Führung auszubauen, woraufhin Dominik Klaus und Aron Stimpfle zusehends die Mittelfeld-Oberhand für den Spitzenreiter übernahmen. Die Folge waren der Ausgleich durch einen 25-Meter-Schuss von Dominik Klaus und kurz vor dem Ende sogar noch der glückliche Auswärtssieg durch Martin Zekl.

Tore 1:0 Daniel Hensolt (31.), 1:1 Dominik Klaus (71.), 1:2 Martin Zekl (88.); Zuschauer 150.

(1:0). – Durch einen nie gefährdeten Heimerfolg hat Wemding die Serie auf vier Siege in Folge ausgebaut. Zu Beginn plätscherte die Begegnung noch dahin. Der TSV hatte einige Mühe, die vielbeinige Gäste-Abwehr zu knacken. Erst ein fulminanter Sololauf von Florian Veit, der noch entscheidend gestört wurde, sorgte für Gefahr (20.). Nach der folgenden Ecke war es auch Veit, der zum 1:0 einköpfte. Aufregung kurz vor der Pause: Nach einem Zweikampf im Strafraum forderten die Gäste vehement Elfmeter, im direkten Gegenzug verstolperte der TSV die Großchance zum zweiten Treffer. Nach Wiederbeginn führte der erste gelungene Spielzug durch Dario Morena direkt zum 2:0 (52.). Doch prompt gab es auf der anderen Seite einen Handelfmeter, den Stefan Allmis zum 2:1 verwandelte. Veit machte dann mit seinem zweiten Treffer endgültig alles klar (74.) und nach starker Vorarbeit von Julian Hönle war auch Dario Morena mit dem Schlusspfiff zum zweiten Mal erfolgreich.

Tore 1:0 Florian Veit (20.), 2:0 Dario Morena (51.), 2:1 Stefan Allmis (58./Handelfmeter), 3:1 Florian Veit (73.), 4:1 Dario Morena (86.); Zuschauer 70.

. – Erneut zwei Punkte büßten die Gastgeber, diesmal gegen den Vorletzten, ein. Dabei nahm die Partie schon nach zehn Minuten erstmals Fahrt auf, als Yannick Klungler nach Freistoßflanke von Dinkelmeier von den Beinen geholt wurde und Philipp Dinkelmeier den anschließenden Foulelfmeter zur Heimführung verwandelte. Die Gäste antworteten allerdings schnell, nachdem die Oettinger auf eine Hereingabe keinen Zugriff bekamen und Peter Lettenbauer ausglich. Anschließend parierte Gästekeeper Eberle stark gegen Klungler und Löfflad.

Nach der Pause waren vor allem die Gäste über Standards gefährlich, wobei Lukas Löffler nach einer Stunde eine Freistoßflanke an die Latte verlängerte, ehe er zehn Minuten später eine Ecke knapp vorbei köpfte. Die Oettinger waren zwar weiter optisch überlegen, ohne allerdings noch einmal groß gefährlich zu werden. Erst kurz vor Schluss verpassten Käser und Thalhofer eine scharfe Dinkelmeier-Hereingabe und damit den Heimsieg knapp.

Tore 1:0 Philipp Dinkelmeier (11., FE), 1:1 Peter Lettenbauer (15.); Zuschauer 80.

. – Auch gegen den Zehnten setzten die Nordrieser ihre Serie fort und schlossen mit dem knappen Sieg zu diesem auf. Beim verdienten Erfolg traf Timo Willig schon bald zur Heimführung aus halbrechts ins lange Eck. Danach vergaben A. Kirchenbauer nach Willig-Querpass und Peter Hlawatsch nach Reichherzer-Vorarbeit beste Heimchancen.

Auch nach dem Wechsel dasselbe Bild: Zunächst vergaben A. Estner, dann zweimal Reichherzer gute Tormöglichkeiten. Nach einer Stunde verschoss Julian Peiker sogar einen an Reichherzer verursachten Elfmeter, bevor weitere aussichtsreiche FSV-Chancen ausgelassen wurden. Erst in der letzten Minute das erlösende 2:0, wieder durch Timo Willig nach Zuspiel von A. Estner. Der Anschlusstreffer durch Joshua Mayerle fiel erst in der Nachspielzeit und damit zu spät für die Gäste.

Tore 1:0 Timo Willig (7.), 2:0 Timo Willig (90.), 2:1 Joshua Mayerle (90.+3.); Zuschauer 60.

. – Durch eine starke Teamleistung kamen die weiter stark ersatzgeschwächten Gastgeber zu einem verdienten Heimsieg. Von Anfang an entwickelte sich eine gute Kreisligapartie mit Chancen auf beiden Seiten. Eine erste Möglichkeit von Manier entschärfte Heimkeeper Liebhäuser gut, während kurz darauf schon die Heimführung fiel: Einen langen Ball von Maletzke behauptete Kohnle gut im Strafraum und legte auf den mitgelaufenen Lukas Wick, der den Ball überlegt ins Toreck setzte. In der temporeichen Partie vergaben dann Kohnle, Helmschrott und Berghammer auf Heimseite sowie Manier, Jung und Prießnitz für die Gäste gute Möglichkeiten.

In der zweiten Hälfte versuchte Kicklingen mehr Druck zu entwickeln, was den Gastgebern Kontermöglichkeiten eröffnete. Eine große Doppelmöglichkeit vergaben dabei Michael Mayer und Andreas Barranco Rodriguez sowie in der Nachspielzeit den Ausgleich auch die Gäste nach einer weiteren guten Manier-Vorarbeit.

Tore 1:0 Lukas Wick (11.); Zuschauer 200.

. – Beim Riesderby war in der ersten Spielhälfte Fußballmagerkost angesagt. Dabei gingen die Gäste bereits mit ihrem ersten Angriff in Führung, als Robin Schindler eine Flanke per Fallrückzieher aus zehn Metern unhaltbar verwertete. Erst nach einer halben Stunde kamen die Gastgeber gefährlich vor das Möttinger Tor, nach Pass von Spielertrainer Buser in die Gäste-Schnittstelle scheiterte aber Stefan Neuwirth allein vor Torwart Husel. Auf der Gegenseite wurde der Kopfball von Patrick Wunder nach Ecke von einem SVH’ler noch auf der Linie geklärt.

Erst in der zweiten Hälfte entwickelte sich ein munteres Spiel mit Torraumszenen auf beiden Seiten. Doch nach Freistoßflanke traf Wunder im SVH-Fünfer den Ball nicht richtig, bevor wenig später Armin Rau nur per Foul im Strafraum gestoppt wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Philipp Buser hart ins linke untere Eck zum Ausgleich. In der Folge lenkte Cama einen Kopfball von Johannes Rothgang nach Flanke glänzend über die Latte und gleich darauf traf Patrick Michel per Freistoß aus 20 Metern nur das Kreuzeck des Möttinger Gehäuses. Wieder nur eine Minute später parierte Cama gegen Dominik Schäble aus zehn Metern glänzend, und in den letzten Minuten rettete Wunder noch vor dem am leeren Tor einschussbereiten Neuwirth. Nachdem auch Michel aus Kurzdistanz knapp übers Gästetor schoss, blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

Tore 0:1 Robin Schindler (2.), 1:1 Philipp Buser (59., FE); Zuschauer 120.