Zwei Spiele, zwei Siege

Hainsfarth schlägt Marktoffingen mit 3:1 und bleibt mit vorne – die Gäste hinten. Nach Unwetter in Donaumünster beginnt das Spiel gegen Wemding erst später

TSV Hainsfarth – FSV Marktoffingen 3:1 (1:0). – Das kampfbetonte Nordriesderby gewann glücklich die Heimelf des TSV Hainsfarth, die in der ersten Halbzeit lediglich zwei Möglichkeiten hatte. Dabei traf nach David Beck Fernschuss und Freistoßabpraller von Leister Flo Angerer bereits zur 1:0-Führung. Die Gäste ließen dagegen einige hochkarätige Möglichkeiten liegen. So baute Nico Leister nach Vorarbeit von David Beck die Führung nach einer Stunde sogar zum 2:0 aus. Marktoffingens Peter Hlawatsch konnte zwar verkürzen (73.), doch nur wenige Minuten später nutzte David Beck die Vorarbeit von Leister zur Zwei-Tore-Führung. Die hatte mit Glück auch bis zum Schluss bestand, da in der letzten FSV-Drangphase Hlawatsch, Willig, Peiker und Kirchenbaur auch beste Chancen ausließen.

Tore: 1:0 Florian Angerer (28.), 2:0 Nico Leister (66.), 2:1 Peter Hlawatsch (73.), 3:1 David Beck (76.); Zuschauer 80

TSV Binswangen – TSV Möttingen 1:1 (0:1). – Die Platzherren nahmen beim ersten Saison-Heimspiel das Heft sofort in die Hand. Während aber Schmidt bei der ersten Heimchance nach einer halben Stunde noch an Husel scheiterte, nutzte Markus Schneele nach Freistoß die schlechte Zuteilung in der Aufsteiger-Abwehr zur Rieser Führung (29.). Bei der letzten guten Aktion vor der Pause spielte Chromik stark auf Schmidt, der gut in die Mitte legte, doch Miller brachte das Leder nicht über die Linie.

In Hälfte zwei entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne viele Torchancen. Dann fand Chromik aber mit einer guten Flanke im Strafraum Simon Letzing, der zum verdienten Ausgleich traf (78.). Binswangen versuchte noch mal alles, um sogar noch zum Sieg zu kommen, doch Besel scheiterte mit einem Freistoß knapp. Und auf der Gegenseite entschärfte Keeper Winkler einen Gäste-Freistoß.

Tore: 0:1 Markus Scheele (29.), 1:1 Simon Letzing (78.); Zuschauer: 50

FSV Reimlingen – SV Holzheim/Dillingen 1:0 (0:0). – In einer durchschnittlichen Partie setzte sich die Heimelf knapp, aber verdient durch. In der ersten Hälfte spielte sich das Treffen überwiegend im Mittelfeld ab. Statt Torchancen gab es aber viele Zweikämpfe. Fünf gelbe Karten musste der Unparteiische allein in den ersten 45 Minuten zücken, in denen es lediglich zwei gute Möglichkeiten für die Heimelf gab. Nach Ballgewinn von Maletzke, versuchte Kohnle den etwas zu weit vor dem Tor stehenden Gästekeeper aus 40 Meter zu überwinden, schoss aber übers Tor. Und bei einem 20- Meter-Freistoß des Heimtorjägers lenkte Hofmeister den Ball um den Pfosten.

In der zweiten Hälfte musste die Partie wegen Gewitters für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Danach war die Heimelf spielbestimmend. Dennoch war ein Standard nötig, um das Tor des Tages zu erzielen. Einen Sauer-Eckball unterschätzte der Gästekeeper und Kohnle nickte ins leere Tor. Fünf Minuten später zappelte der Ball noch einmal im Holzheimer Tor, das Tor wurde allerdings wegen angeblichen Foulspiels zurückgepfiffen. Die Gäste kamen zu keinem nennenswerten Abschluss mehr, so dass es beim Heimsieg blieb.

Tor: 1:0 Dominik Kohnle (78.); Zuschauer 80

TSV Oettingen – SV Holzkirchen 3:3 (2:1). – Vor zahlreichen Zuschauern entwickelte sich ein flottes Riesderby mit vielen Toren. Gästekeeper Cama verhinderte dabei bald die Heimführung bei einer Super-Chance von Jan Sandmeyer. Holzkirchen hatte dann nach einer Viertelstunde eine tolle Chance, aber auch TSV-Keeper Simon Molder wehrte den Ball ab. Bester Gästespieler in der ersten Halbzeit war weiter Sabahudin Cama, der sehr gute Chancen von Max Holzmeier und Philipp Dinkelmeier abwehrte. Machtlos war er allerdings nach einer knappen halben Stunde bei Steffen Thalhofers Kopfball zur verdienten 1:0-Führung nach Ecke. Holzkirchen gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich, als Armin Rau einen zweifelhaften Elfmeter sicher verwandelte. Und auch Marc Löfflad überlief noch die Abwehr und erzielte aus spitzem Winkel die erneute Oettinger Führung.

Daniel Kienle nutzte dann bald nach dem Wechsel eine Unachtsamkeit der TSV-Abwehr und erzielte den erneuten Ausgleich für den Bezirksligaabsteiger. Die nächsten Chancen hatte weiter Oettingen mit einem Weitschuss von Lukas Stowasser und einem Kopfball von Fabian Grimmeis. Doch die erstmalige Gästeführung brachte ein abgefälschter Weitschuss von Spielertrainer Philipp Buser. Oettingen zeigte aber Moral und kam noch in der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich durch Florian Preiß.

Tore: 1:0 Steffen Thalhofer (27.), 1:1 Armin Rau (FE, 42.), 2:1 Marc Löfflad (44.), 2:2 Daniel Kienle (47.), 2:3 Philipp Buser (68.), 3:3 Florian Preiß (96.); ZS: 250

Die weiteren Spiele:

Das Spiel SV Kicklingen/Fristingen – FC Maihingen wurde auf Mittwoch, 15. September, 19 Uhr, verlegt. Die zunächst am gestrigen Sonntag, um 17 Uhr, geplante Partie SV Donaumünster/Erlingshofen – TSV Wemding (4:3) konnte wegen eines Unwetters erst später beginnen. Deswegen erfolgt der Bericht erst in unserer Dienstagsausgabe. Und auch bei SpVgg Altisheim/Leitheim – BC Schretzheim gab es eine Unwetter-Unterbrechung. Nach dieser gewannen die Gäste aber schließlich noch 2:1.