Der TSV Nördlingen will eine Reaktion zeigen

Plus Nach der bitteren Heimniederlage gegen Mering gehts für das Nördlinger Landesligateam am Samstag nach Olching.

Am heutigen Samstag steht für Fußball-Landesligist TSV Nördlingen das Rückspiel beim SC Olching an. Spielbeginn im Amperstadion (Toni-März-Straße) ist um 14 Uhr. Das Hinspiel endete 4:0 für den TSV.