Als Tabellenführer ans „Tor zum Allgäu“

Der TSV will in Memmingen seinen guten Lauf fortsetzen

Weil der bisherige Tabellenführer TSV Gilching/Argelsried zu Hause gegen den FC Kempten über ein 2:2 nicht hinauskam und gleichzeitig der TSV Nördlingen sein Heimspiel gegen den SV Cosmos Aystetten 4:0 gewinnen konnte, haben die Rieser am neunten Spieltag erstmals in dieser Saison den ersten Tabellenplatz übernommen. Doch bereits heute (14 Uhr, BBZ-Stadion an der Bodenseestraße) wartet mit dem FC Memmingen II der nächste Gegner.

Dieser hatte am Mittwoch keinen Einsatz, weil das Spiel in Gersthofen auf den 15. September verlegt wurde. Ein kleiner Vorteil für die Allgäuer? Da es gegen Aystetten schon nach einer Stunde 4:0 stand, konnte aber auch Nördlingens Trainer Daniel Kerscher reagieren und gezielt seine Leistungsträger wie Manuel Meyer, Simon Gruber und Mirko Puscher aus dem Spiel nehmen und schonen. Ein Blick auf den Spielplan der Regionalligamannschaft der Memminger zeigt, dass diese bereits am gestrigen Freitag in Aschaffenburg antreten musste. Doch es sind zwei eigenständige Kader. Zuletzt saßen die beiden Landesligaspieler Tobias Schmölz und Arjon Kryeziu auf der Bank der Ersten, wurden aber nicht eingewechselt.

Die Memminger Zweite spielt ohne Unterbrechung seit 2012 in der Landesliga und belegte in der Abbruchsaison den elften Platz. Trainer ist seit 2019 der 41-jährige Serdar Kul, der vorher Coach der U15-Junioren war. Wie ausgeglichen besetzt der FC Memmingen II ist, zeigt ein Blick auf die Torjägerliste, denn die bisher erzielten 16 Tore verteilen sich auf zwölf verschiedene Spieler. Bereits viermal hat Qazim Prushi ins Schwarze getroffen. Die heutigen Gastgeber haben zwar fünf Spiele in Folge nicht mehr gewonnen, doch zu den Gegnern gehörten auch Top-Teams wie Gilching/Argelsried (2:2), Sonthofen (1:1), Ichenhausen (1:2) und Kempten (0:1).

„In Memmingen erwartet uns eine junge, sehr talentierte Mannschaft. Wir wollen den Schwung und das Selbstvertrauen aus den vergangenen Siegen mitnehmen und auch in Memmingen wieder eine gute Leistung zeigen“, sagt TSV-Trainer Daniel Kerscher. Alexander Schröter, der wegen Urlaubs zwei Spiele fehlte, ist wieder dabei. Ausfallen wird Leon Dammer, der sich seit Längerem mit Rückenproblemen herumschlägt. Ein großes Fragezeichen steht hinter Jonas Sandmeyer, ebenfalls Rückenprobleme. Nick Geiß fällt weiterhin aus.