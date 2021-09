Chancenwucher kostet den TSV den Sieg

Im Spitzenspiel gegen Ichenhausen agieren die Nördlinger klar überlegen, retten aber erst in der Nachspielzeit einen Punkt. Gästetorwart der überragende Akteur der Begegnung

Manchmal scheint das Tor des Gegners wie verhext zu sein, das Runde will einfach nicht ins Eckige. So ging es am Samstag dem TSV Nördlingen beim Heimspiel gegen den SC Ichenhausen. Trotz klarer Feldüberlegenheit und vielen Großchancen geriet die Mannschaft in Rückstand und konnte erst kurz vor Schluss den Bann brechen und zumindest noch einen Punkt holen.

Vor 360 Zuschauern im Gerd-Müller-Stadion erwischte der TSV den deutlich besseren Start, wobei erste Angriffsversuche über Simon Gruber (8.) und Alexander Schröter (10.) zu ungenau ausgespielt wurden. Die Gäste aus dem Landkreis Günzburg ließen sich tief in die eigene Hälfte zurückfallen, folglich tat sich die Kerscher-Elf zunächst schwer, Chancen herauszuspielen. In der 15. Minute dann der erste Abschluss, Etienne Perfetto verzog jedoch.

Kaum hatte der TSV Fahrt aufgenommen, wurde er aus dem Nichts kalt erwischt. Beim allerersten Vorstoß der Gäste zeigte Schiedsrichter Stefan Mildenberger auf den Elfmeterpunkt, Mirko Puscher hatte Ichenhausens Julian Riederle gefoult. Den Strafstoß verwandelte Andreas Beckmann sicher unten links (20.). Die Gastgeber zeigten sich nach dem Rückstand nur kurz geschockt und hatten nach 32 Minuten die erste große Chance: Eine abgefälschte Ecke von Jens Schüler konnte Ichenhausens Schlussmann Liridon Rrecaj auf der Linie entschärfen.

Mit dieser Möglichkeit begann die bis dahin beste Phase der Nördlinger. Nach einer Kombination zwischen Gruber und Schröter hielt der Gästetorwart stark (34.), bei der anschließenden Ecke köpfte Jonathan Grimm über das Gehäuse. Erneut war es Schröter, der in der 37. Minute nach Doppelpass von Puscher und Grimm an Torwart Rrecaj scheiterte. Vor allem die Lufthoheit des TSV sollte weiterhin für Gefahr sorgen, Kopfbälle von Gruber (39.) und Schröter (42.) verfehlten ihr Ziel. Obwohl der TSV aus dem Spiel heraus keinen einen einzigen Abschluss der Gäste zugelassen hatte, ging es für das Kerscher-Team mit einem Rückstand in die Pause.

Die Halbzeitansprache von Trainer Daniel Kerscher zeigte Wirkung, denn schon kurz nach Wiederanpfiff hatte Schröter eine Kopfballmöglichkeit nach Freistoß von Gruber. Doch Ichenhausens Torhüter parierte erneut glänzend und Nico Schmidt köpfte beim anschließenden Eckball daneben (46.). Der TSV wurde zunehmend offensiver, dadurch fand Ichenhausen nach 53 Minuten erstmals Raum für einen Konter, doch Jonathan Grimm konnte die Gefahr bereinigen. Großchancen gab es für den TSV nun im Minutentakt. Nach einer Ballstafette auf der rechten Seite zog Perfetto in den Strafraum, doch sein Abschluss war zu zentral (62.). Nur zwei Minuten später konnte sich Perfetto erneut gegen mehrere Verteidiger durchsetzen, doch ihm fehlte das Glück im Abschluss. Ähnlich ging es Jonathan Grimm, der nach einem präzisen Flugball von Schmidt aus der eigenen Hälfte Torhüter Rrecaj umrundete, sein Schuss konnte aber im letzten Moment von einem grätschenden Abwehrbein auf der Linie gerettet werden (69.). Freigespielt von Puscher, zielte Top-Torjäger Simon Gruber haarscharf daneben (71.). In der 73. Minute musste TSV-Torwart Daniel Martin zum ersten und letzten Mal eingreifen, einen direkt versuchten Freistoß aus dem Halbfeld hielt er problemlos. Abgesehen von dem Elfmeter war es der einzige Torschuss von Ichenhausen.

Der TSV verzweifelte in der 84. Minute erneut am Gästetorwart, der nach Flanke von Puscher den Kopfball von Schröter mit einem starken Reflex hielt. Es lief bereits die Nachspielzeit, als der TSV doch noch den erlösenden Ausgleich erzielte: Einen Freistoß von der Mittellinie brachte Gruber scharf vor das Tor, wo Nico Schmidt mit dem Hinterkopf einnetzte. Unter den lauten Anfeuerungsrufen der Fans stürmte der TSV noch weiter, doch Flanken von Gruber und Grimm fanden keine Abnehmer mehr.

Letztlich musste sich die Mannschaft von Daniel Kerscher trotz einer überlegenen Leistung und vielen guten Chancen mit einem Unentschieden begnügen. Der Sportclub Ichenhausen konnte dank eines äußerst effizienten Auftritts und eines bärenstarken Torhüters einen glücklichen Punktgewinn feiern.