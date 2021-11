Das letzte Heimspiel des TSV Nördlingen im Corona-Jahr

Plus Von Verbandsseite gibt es bislang keine Einschränkungen des Spielbetriebs. Der TSV Nördlingen will gegen Geretsried seine gute Ausgangsposition im Spitzentrio behaupten.

Am heutigen Samstag (14 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) kommt es für Fußball-Landesligist TSV 1861 Nördlingen zum letzten Heimspiel dieses Jahres. Gegner TuS Geretsried hat 20 Punkte auf dem Konto, davon 13 zu Hause erspielt und nur sieben auswärts. Die Auswärtstrefferbilanz ist 6:17, damit hat Geretsried die wenigsten Auswärtstore aller Mannschaften erzielt. Aus den letzten vier Spielen holte Geretsried nur einen Punkt, den aber gegen Tabellenführer Sonthofen. Erfolgreichster Torschütze ist mit sechs Treffern der 19-jährige Fabijan Podunavac, der beim Hinspiel nicht dabei war. Das Hinspiel endete 2:2, der Geretsrieder Ausgleich fiel in der Nachspielzeit.