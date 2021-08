Das nächste 4:0 des TSV Nördlingen ist "perfetto"

Plus Dem TSV Nördlingen gelingt auch gegen Olching ein souveräner Sieg, bei dem Etienne Perfetto zweimal trifft.

"Perfetto" ist italienisch und bedeutet vollkommen, perfekt. Dass das Match des Fußball-Landesligisten TSV Nördlingen gegen den SC Olching "perfekt" war, würde der mit Lob eher sparsame Nördlinger Trainer Daniel Kerscher sicherlich so nie formulieren, aber für einen seiner Schützlinge lief es wahrlich rund: für den zweifachen Torschützen Etienne Perfetto. Nomen est omen.