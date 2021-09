Der TSV Nördlingen im Höhenflug: Vier Mal wackelt das Kemptner Netz

Plus Mit dem 4:0 erreicht der TSV Nördlingen zum ersten Mal die 30-Tore-Marke. Kemptens Spielertrainer Matthias Jörg spricht von einer „verdienten Niederlage“ und gibt ein erstes Urteil ab.

Wenn der TSV Nördlingen spielt, wackeln die Tornetze der Gegner. Mit dem 4:0-Sieg gegen den FC Kempten im Nördlinger Gerd-Müller-Stadion haben die Rieser als erste Mannschaft der Landesliga Südwest die 30-Tore-Marke erreicht. Sie sind damit das torhungrigste Team der Landesliga Südwest – im Schnitt mit 2,73 Treffern pro Spiel.