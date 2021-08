Der TSV Nördlingen ist gegen Aufsteiger Aystetten Favorit

Plus Das letzte Mittwochsspiel führt den SV Cosmos Aystetten am Mittwoch nach Nördlingen. Der Gästetrainer war beim FC Augsburg eine feste Größe.

Im letzten von drei Mittwochspielen empfängt Fußball-Landesligist TSV 1861 Nördlingen heute den SV Cosmos Aystetten. Die Partie wird bereits um 18.15 Uhr (nicht 18.30 Uhr) angepfiffen. Die Gäste stiegen als Erster der Bezirksliga Süd in die Landesliga auf und belegen mit bislang sieben Punkten den drittletzten Platz.