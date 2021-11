Fußball-Landesliga Südwest

vor 41 Min.

Der TSV Nördlingen nimmt die hohe Auswärtshürde

Plus Nach hartem Kampf gewinnt der TSV Nördlingen in Olching und rückt bis auf einen Punkt an Tabellenführer Sonthofen heran. Der einzige Treffer fällt erst Mitte des zweiten Durchgangs.

Von Klaus Jais

Bereits den sechsten Auswärtssieg im zehnten Auswärtsspiel feierte Fußball-Landesligist TSV 1861 Nördlingen, der beim SC Olching 1:0 (0:0) gewann und damit den Oberbayern die vierte Heimniederlage beibrachte. Matchwinner war Alexander Schröter mit seinem siebten Saisontor. Schiedsrichter Michael Hofbauer (TSV Bernau, Gruppe Chiem) pfiff sehr gut und verteilte insgesamt sechs gelbe Karten (vier gegen die Rieser).

