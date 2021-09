Grubers Doppelpack rettet die TSV-Serie

Der Nördlinger Torjäger, der nun bereits zehn Saisontreffer auf seinem Konto hat, erzielt in Memmingen mit einem Handelfmeter in der Nachspielzeit das letztlich verdiente 2:2

Beinahe wäre die stolze Serie des TSV Nördlingen beim FC Memmingen II zu Ende gegangen, doch durch ein Elfmetertor von Simon Gruber fiel in der Nachspielzeit noch der 2:2-Ausgleichstreffer und damit blieben die Rieser auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen.

Zwei überraschende Personalien zwangen TSV-Trainer Daniel Kerscher zu Änderungen: Erstmals stand Torwart Michael Lutz im Team der TSV-Ersten, weil Stammkeeper Daniel Martin mit Rückenproblemen kämpfte. Und Manuel Meyer machte eine Zehenverletzung zu schaffen; für ihn rückte Genrich Morasch in die Anfangsformation. Die Allgäuer gingen bereits nach sieben Minuten in Führung, als eine nicht allzu scharfe flache Hereingabe von Jannek Brüderlin von Felix Käser ins kurze Eck abgefälscht wurde. Es gelang den Gästen in der Folgezeit aber nicht, eigene Chancen zu kreieren. Erst nach 19 Minuten hatte Simon Gruber eine Ausgleichsmöglichkeit, doch sein Lupfer verfehlte nur um Zentimeter das Gehäuse. Das 2:0 wurde von Ex-Profi Timo Gebhart ( VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg, 1860 München) vorbereitet, als er einen weiten Flankenball von Musa Youssef ins Zentrum zurückköpfte und dort Quazim Prushi unter die Latte traf.

In der 38. Minute hatte Quazim Prushi die Großchance zum 3:0, doch nach einem Gebhart-Pass zielte er allein vor Torwart Lutz drüber. Auf der Gegenseite entschloss sich Julian Bosch etwas zu spät zum Abschluss. In der 42. Minute gelang den Gästen der wichtige Anschlusstreffer: Jens Schüler spielte aus der eigenen Hälfte steil auf Gruber, der sich im Gegensatz zu seinem Gegenspieler Tobias Schmölz in der Vorwärtsbewegung befand und vor dem herauslaufenden Torwart Felix Wieder am Ball war. Schmölz verletzte sich bei der Rettungsaktion am hinteren Torgestänge am Knie und musste zur Halbzeit aus dem Spiel genommen werden.

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Richard Conrad (FC Aschheim, Gruppe München-Süd) präsentierte sich der TSV torgefährlicher: Eine Gruber-Ecke köpfte Felix Käser nur knapp drüber (53.) und nach einer Freistoßflanke von Schüler köpfte auch Jakob Mayer vorbei (54.). Außerdem lenkte Torwart Wieder einen zu mittig getretenen Freistoß von Schüler über die Latte (58.). „Kein Schlagabtausch, diszipliniert bleiben“, forderte Trainer Kerscher von der Seitenlinie. Für den an der Schulter verletzten Etienne Perfetto kam Luka Pesut ins Spiel (68.). Der bereits früher eingewechselte Alexander Schröter hatte nach 84 Minuten eine gute Ausgleichschance, doch er scheiterte am langen Bein von Torwart Wieder. In der Nachspielzeit schließlich der aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdiente Ausgleich. Einen Eckball von Gruber unterlief Torwart Wieder und am langen Pfosten klärte Gebhart mit der Hand vor dem nach vorne geeilten Torwart Lutz. Den fälligen Handelfmeter platzierte Gruber ins Eck, wobei Torwart Wieder die richtige Seite ahnte (90. + 1).

TSV Nördlingen Lutz; Schüler, Käser, Schmidt, Mayer, Perfetto (ab 68. Pesut), Morasch (ab 58. Schröter), Bosch, Gruber, Grimm (ab 84. Lösch), Puscher