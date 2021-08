In der Nachspielzeit Ausgleich kassiert

Der TSV Nördlingen muss sich beim Tabellenletzten Geretsried mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Drittes Saisontor von Simon Gruber

Erstmals in der noch jungen Landesligasaison konnte Nördlingens Trainer Daniel Kerscher mit der gleichen Startaufstellung wie am vorherigen Spieltag beginnen und erstmals in der Saison spielten die Rieser Remis. Das 2:2 (0:0) beim Tabellenletzten TuS Geretsried war letztlich genauso unbefriedigend wie unglücklich, denn zum einen versäumten die Gäste in der ersten Halbzeit eine deutliche Führung und zum anderen gelang den Gastgebern der Ausgleich erst in der Nachspielzeit.

Nördlingen hatte von Beginn an Druck im Kessel: Genrich Morasch scheiterte aus spitzem Winkel an Torwart Sebastian Untch, Simon Gruber köpfte knapp vorbei und Jonathan Grimm scheiterte nach einer Hereingabe von Mirko Puscher ebenfalls am Torwart. Erstmals nach einer Viertelstunde der Hauch einer Chance für die ersatzgeschwächten Oberbayern, die nur zehn Feldspieler aus dem Landesligakader zur Verfügung hatten; die Reservebank war ausschließlich mit Nachrückern aus der zweiten Mannschaft besetzt: Nico Schmidt klärte mit dem Kopf vor dem freien Vitalij Lux. Die Rieser schlugen kein Kapital aus permanenten Abspielfehlern der desolaten Hintermannschaft des TuS. Jens Schüler scheiterte nach einem Puscher-Zuspiel am Torwart, der auch einen Linksschuss von Grimm entschärfte (24.). Jakob Mayer köpfte eine Schüler-Flanke vorbei und weitere Schüsse von Schüler sowie Etienne Perfetto flogen knapp vorbei. Zu wenig Abschlüsse hatten die Rieser beileibe nicht, doch immer wieder kam der letzte Pass nicht an. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte deuteten die Einheimischen an, dass sie durchaus auch zu Offensivfußball imstande sind. Ein Abseitstor war der erste Warnschuss und bei einem Kopfball fehlte nicht viel (37.).

Die Gastgeber hatten immer mehr ihre Abstimmung in der Offensive gefunden und spielten gefährlicher nach vorne. Es entwickelte sich ein flottes und teils wildes Hin und Her. In der 54. Minute fiel das Führungstor für Geretsried durch Kapitän Sebastian Schrills. Letztlich ein unhaltbares Kullertor, aber entstanden nach einer gelungenen Kombination. Gruber köpfte knapp vorbei (56.) und auf der anderen Seite vergab Lux nach einem Zuspiel von Cengiz Basaran eine Riesenchance zum 2:0 (60.).

Nur zwei Minuten später der Ausgleich: Perfetto spielte an der Torauslinie mit der Hacke auf den eingewechselten Simon Lösch, der sich gut durchsetzte und auf Schüler zurücklegte, der mit einem Flachschuss aus 14 Metern sein erstes Saisontor erzielte. Die Gäste hatten nun für 20 Minuten das Spiel unter Kontrolle und ließen keine Chancen zu. Bis zur nächsten TSV-Chance dauerte es bis zur 80. Minute: Grimm scheiterte aus fünf Metern an der Fußabwehr von Torhüter Untch. Dieser musste sich dann zwei Minuten später ein zweites Mal geschlagen geben: Die Flanke von Jonas Sandmeyer kratzte Grimm von der Torauslinie, legte zurück auf Gruber und der markierte sein drittes Saisontor.

Gleich mehrere Chancen zum Ausgleich

Die Platzherren ließen jedoch nicht locker. Der frühere Drittligaspieler (Unterhaching) Lux ließ zwei dicke Ausgleichschancen liegen, einmal rettete Torwart Daniel Martin bravourös (85./88.). Es lief bereits die erste Minute der Nachspielzeit, als sich Abwehrchef Roman Rauscheder mit einer Energieleistung durchtankte und zum letztlich nicht unverdienten 2:2-Endstand traf. Schiedsrichter Alexander Schkarlat (Gruppe Inn) pfiff sehr gut, die fast schon zu fairen Rieser blieben ohne gelbe Karte.

TSV Nördlingen Martin; Schmidt, Schüler, Mayer, Dammer (ab 63. Sandmeyer), Perfetto (ab 88. Käser), Grimm, Meyer, Puscher, Gruber, Morasch (ab 54. Lösch).