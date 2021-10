Lösbare Hausaufgabe

Der TSV Nördlingen trifft auf den bislang eher enttäuschenden 1. FC Garmisch-Partenkirchen und will die Vorrunde erfolgreich abschließen

Fußball-Landesligist TSV 1861 Nördlingen will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge heute (15.30 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) im letzten Spiel der Vorrunde gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen punkten.

Die Bilanz der Oberbayern nach 16 Begegnungen weist vier Erfolge, sechs Remis und sechs Pleiten auf. Zuletzt machte Garmisch-Partenkirchen etwas Boden gut. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte der Gast in den letzten fünf Spielen. Trotzdem mischte sich nach dem jüngsten Heimspiel bei den Werdenfelsern die frische Herbstluft mit den bitteren Geschmacksnoten eines Abstiegskampfs. Christoph Saller (48), seit Juli 2017 Trainer der Gäste, gab sich nach dem 0:0 gegen Durach in Ansätzen konsterniert: „Wir sind mit Elan reingekommen; aber mit jeder Minute, in der du kein Tor machst, wächst die Verunsicherung.“ Einzelne Zuschauer sprachen dem Coach bereits ihr Misstrauensvotum aus. Bester Beweis in Richtung Nervenkostüm des Teams war Stefan Durrs Unmut über dessen Auswechslung. Die Kontroverse zwischen Kapitän und Trainer war kurz, aber eindeutig.

Die interne Trefferliste führt mit neun Toren Moritz Müller an, in der abgebrochenen Saison 2019/2021 mit 22 Toren Schützenkönig der Landesliga Südwest. Die angewandte Quotientenregel wies den 1. FC als Vierten der Landesliga Südwest aus. Ein mehr als respektables Ergebnis in der Corona-Saison. Namhaftester Neuzugang am Gröben war Martin Hennebach. Der 27-jährige Bad Bayersoier hatte sich beim TSV Landsberg zu einem gestandenen Bayern1iga-Spieler entwickelt, der viel Erfahrung mitbringt und dazu flexibel einsetzbar ist.

TSV-Abteilungsleiter Andreas Langer erklärt zu den letzten Ergebnissen: „Nach einer kurzen Phase ohne Erfolg ist das Team von Cheftrainer Daniel Kerscher mit zwei Siegen über Gilching und Gersthofen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und liegt auf dem tollen zweiten Tabellenplatz, nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Sonthofen. Vor allem der spielerisch überzeugende Auftritt gegen den unmittelbaren Verfolger Gilching mit einem souveränen 3:1-Heimerfolg war ein Highlight der bisherigen Spielzeit. Mit über 500 Zuschauern hatte dieses Spitzenspiel auch die würdige Kulisse dazu.“ Letzte Woche seien zudem noch andere Tugenden wie Kampf, Einsatzbereitschaft sowie Leidenschaft gefragt gewesen, um den 2:1-Auswärtssieg beim TSV Gersthofen sicherzustellen. Ebenfalls eine Partie, die Tempo, Spielwitz und Aggressivität geboten habe – eine Werbung für den Amateurfußball, wie es auch das Amateurfußball-Portal „fupa“ formuliert habe. Trainer Daniel Kerscher sagt zur Trainingswoche: „Wir haben aktuell einige krankheitsbedingt angeschlagene Spieler, weshalb sich erst kurzfristig entscheiden wird, wie wir aufstellen werden. Wir haben aber keine Verletzten.“ Zum Abschluss der Hinrunde wolle man das Heimspiel gegen Garmisch erfolgreich bestreiten. Die Voraussetzung dafür, so Kerscher: „Wir müssen weiter daran arbeiten, unsere Großchancen besser zu nutzen. Gegen Gersthofen hatten wir es am Ende unnötig spannend gemacht.“

Abteilungsleiter Langer ergänzt: „Doch Vorsicht ist geboten, denn die Gäste haben in ihren bisherigen Partien knappe Ergebnisse erzielt und beispielsweise Gilching mit 1:0 besiegen können. Nur wenn unsere Mannschaft heute die Leistungen der beiden letzten Partien bestätigen bzw. sogar ausbauen kann, werden wir als Sieger vom Platz gehen.“ Die Dynamik der Offensivabteilung, gepaart mit der sehr stabilen Defensivreihe, könnte ausschlaggebend für die drei Punkte sein, hofft Langer