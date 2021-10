Nach Blitzstart müssen Nördlingens Landesliga-Fußballer noch um den Sieg zittern

Plus Nach schneller Führung müht sich der TSV Nördlingen zu einem knappen Erfolg gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen und beendet die Vorrunde auf dem zweiten Tabellenplatz.

Mit einem 2:1-Zittersieg über den 1. FC Garmisch-Partenkirchen schloss Fußball-Landesligist TSV Nördlingen die Vorrunde erfolgreich ab. Mit 20 Heimpunkten aus neun Spielen liegen sie zusammen mit dem TSV Gilching/Argelsried auf Platz eins der reinen Heimtabelle, haben aber ein Heimspiel mehr als die Oberbayern.