Fußball-Landesliga Südwest

08:00 Uhr

Nördlingen ist die Torfabrik der Liga

Plus Zehn Tore in drei Spielen sprechen für die Offensivstärke des TSV Nördlingen. Auch im Auswärtsspiel beim noch sieglosen TuS Geretsried stehen die Vorzeichen gut.

Von Klaus Jais

Nach zwei 4:0-Siegen in Folge hat Fußball-Landesligist TSV Nördlingen mit Tabellenplatz drei die bisher beste Saisonplatzierung erreicht. Am heutigen Samstag sind die Rieser um 15 Uhr im Isaraustadion an der Jahnstraße auf dem Prüfstand des noch sieglosen TuS Geretsried. Die Stärke der Gäste liegt in der Offensive – zehn Tore nach drei Spieltagen hat keine andere Mannschaft erzielt. Wie schon vor dem letzten Spiel gegen Olching stehen die Vorzeichen zugunsten der Rieser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen