Fußball-Landesliga Südwest

11:15 Uhr

TSV Nördlingen: Zwei Faktoren, die Hoffnung machen

Daniel Martin, der aus Dürrenzimmern stammende Torwart des TSV Nördlingen, blieb beim ersten Saisonsieg in Mering ohne Gegentor.

Plus Die Bilanz des TSV Nördlingen gegen den SC Olching ist in den bisherigen vier Vergleichen positiv. Auch der Auftritt in Mering stimmt optimistisch

Von Klaus Jais

Nach der misslungenen Heimpremiere gegen den SV Bad Heilbrunn soll im zweiten Heimspiel des Landesligisten TSV Nördlingen der erste Heimsieg eingetütet werden. Ausnahmsweise am Sonntag empfangen die Rieser um 17 Uhr mit dem SC Olching wieder eine Mannschaft aus Oberbayern.

