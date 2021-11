Zwischen Spielfreude und Torhunger: TSV triumphiert im letzten Heimspiel

Plus Der TSV Nördlingen gewinnt im letzten Heimspiel 2021 mit 6:1 deutlich gegen den TuS Geretsried. Ein junger Spieler sticht mit einem Hattrick hervor.

Einen verdienten 6:1 (4:0)-Sieg über den TuS Geretsried feierte der Fußball-Landesligist TSV Nördlingen im letzten Heimspiel 2021. Spieler des Tages war der 21-jährige Etienne Perfetto vor rund 250 Zuschauern, dem zwischen der 19. und 30. Minute ein Hattrick gelang. Die restlichen Tore zum halben Dutzend steuerten Alexander Schröter (2) und Manuel Meyer bei.