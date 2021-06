Neues Trainer-Duo

SG Flotzheim/Fünfstetten verpflichtet Schüler und Sebald

Karl-Heinz Schüler übernimmt ab der Saison 2021/2022 zusammen mit dem spielenden Co-Trainer Michael Sebald das sportliche Kommando bei der SG Flotzheim/ Fünfstetten. Karl-Heinz Schüler, der aufgrund seiner großen Fachkompetenz Trainererfahrung von der Kreisklasse bis hin zu der Verbandsliga vorweisen kann, war zuletzt beim Bezirksligisten SG-Kirchheim-Trochtelfingen tätig. Weitere Trainerstationen waren der TSV Essingen, der TSV Nördlingen und die SpVgg Deiningen.

Mit Michael Sebald kehrt zudem ein gebürtiger Fünfstettener in seine Heimat zurück. Er wird das Team auf dem Platz mit seiner Erfahrung, die er als Spieler in Nördlingen, Rain und Neresheim gesammelt hat, unterstützen. „Wir sind sehr froh und stolz darauf, dass sich unsere Wunschkandidaten Karl-Heinz Schüler und Michael Sebald für uns entschieden haben. Dies ist für uns auch ein positives Signal, dass wir mit der Entwicklung unseres Fußballvereins auf einem guten Weg sind“, so die beiden SG-Vorsitzenden Roland Wagner und Tobias Vogl. Das neue Trainerteam fügt hinzu: „Wir konnten uns von den guten Voraussetzungen und Strukturen im Verein überzeugen und wissen das große Engagement im Vereinsumfeld zu schätzen.“ Schüler und Sebald reizt vor allem die Aufgabe, die vielen jungen Spieler technisch und taktisch weiter zu entwickeln und deren Potenzial weiter zu entfalten.

Das Trainerteam Meckert/Knechtel/Spenninger verabschiedete sich am Ende einer schwierigen „Corona-Saison“ erfolgreich mit dem Vizemeister-Titel in der Kreisklasse Nord 1. Die Verantwortlichen der SG Flotzheim/Fünfstetten bedankten sich beim gesamten Team für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, insbesondere bei Jens Meckert für das großartige fünfjährige Engagement. (pm)