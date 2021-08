Nördlinger Torwarttrainer bildet sich in München weiter

Berthold Grimmeisen schaut sich die Nachwuchsarbeit beim TSV 1860 an und vereinbart weitere Zusammenarbeit.

Fortbilden im Urlaub: Berthold Grimmeisen, seit 2014 Torwarttrainer der Landesliga-Mannschaft sowie der A-Junioren des TSV Nördlingen, besuchte in seiner freien Woche seinen Rieser Kollegen Marc Lamberger am Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München. Grimmeisen verfolgte in München-Giesing vier Trainingseinheiten der U19-, U17- und U15-Torhüter. Zudem erhielt er von Lamberger einen eineinhalbstündigen Einblick in die konzeptionelle Torwart-Ausbildung, für die Lamberger bei den Löwen zusammen mit Profi-Torwarttrainer Harald Huber zuständig ist (wir berichteten).

Das nächste Mal im Rieser Sportpark

„Es war mir eine Freude und Ehre, dass sich Berthold und seine Frau Andrea so für unsere Jugendarbeit interessieren“, sagt der 30-Jährige. „Er macht seit Jahren beim TSV eine Top-Arbeit.“ Den Austausch hatten beide Trainer im Übrigen bereits vor knapp zwei Jahren am Nördlinger Weihnachtsturnier in der Hermann-Keßler-Halle vereinbart, wegen der Pandemie kam es aber deutlich später als geplant dazu. Der nächste Austausch – dann mit mehreren Ballfänger-Begeisterten – ist dann im Rieser Sportpark geplant. (RN)

