Riesbürg gewinnt gegen Tabellenführer

Auch dank Keeper Möhle springt das Team auf Rang drei

Die SG Riesbürg stürzt den Tabellenführer SV Lippach und springt mit einem 2:0-Auswärtssieg auf Rang drei.

Nach drei Minuten gab es bereits die frühe Gästeführung: Yasin Gülle setzte sich an der linken Grundlinie stark gegen mehrere Gegenspieler durch; seine Hereingabe verwertete der in der Mitte frei stehende Jan Enßlin zum 0:1. Die SGR blieb weiter am Drücker, vergab aber einige teils hochkarätige Torchancen: Nach einem Patzer der SV-Abwehr lief SGR Stürmer Giuseppe Porcari alleine auf den Keeper zu und umspielte diesen, ein Abwehrspieler des SV Lippach war jedoch zur Stelle und klärte auf der Linie (25.).

Der Schiedsrichter verteilte elf gelbe Karten

Ein weiterer Ball von Gülle erreichte Christian Vierkorn; auch er scheiterte mit seinem Schuss am SV-Schlussmann (36.). Die Gastgeber setzten einen Kopfball über die Latte (33.); einen 20 Meter-Freistoß parierte Keeper Kevin Möhle stark (40.). Der weitere Spielverlauf war von viel Kampf, Spannung und Emotionen geprägt. An diesen hatte nicht zuletzt auch der Referée seinen Anteil, der sehr kleinlich agierte, für viele Unterbrechungen sorgte und insgesamt elf gelbe Karten verteilte. Für große Erleichterung sorgte schließlich Habib Vuran, der dem Keeper den Ball weg spitzelte und in der dritten Minute der Nachspielzeit den 0:2-Endstand erzielte. „Es war heute eine hitzige Partie mit vielen gelben Karten. Wir haben jedoch eine super Teamleistung gezeigt, sehr gut verteidigt und fast nichts zugelassen. Es hat jedoch die Cleverness gefehlt, aus unserer spielerischen Überlegenheit heraus das Spiel früher für uns zu entscheiden“ so das Fazit von Co-Trainer und Innenverteidiger Tobias Pietrosante nach dem Schlusspfiff. (mit mai)