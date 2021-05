Spitzenämter mit Nördlingen-Bezug

Dr. Christoph Kern ist neuer schwäbischer Bezirksvorsitzender und Heiko Loder übernimmt den Vorsitz des Sportgerichts Bayern

Rund sechs Wochen nachdem Johann Wagner aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug von der Spitze des Fußball-Bezirks Schwaben angekündigt hatte, erfolgte zum 1. Mai der Stabwechsel: Dr. Christoph Kern tritt die Nachfolge von Wagner an und wird die Position des Bezirksvorsitzenden zunächst bis zu den turnusgemäßen Wahlen am Bezirkstag im Frühjahr 2022 kommissarisch ausüben.

Das Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat das Rücktrittsgesuch von Johann Wagner formell angenommen und dabei auch den Vorschlag des schwäbischen Bezirksausschusses hinsichtlich der Nachbesetzung bestätigt. Damit wurde Kern zum 1. Mai neuer Bezirksvorsitzender in Schwaben. Der promovierte Jurist aus dem Landkreis Augsburg war zuletzt Vorsitzender beim Sportgericht Bayern. Diese Aufgabe übernahm ebenfalls ab 1. Mai mit Heiko Loder der bisherige Stellvertreter Kerns. Der Rechtsanwalt aus Nördlingen ist ebenfalls vom Präsidium formell berufen worden. Der 38-jährige Kern war von Oktober 2015 bis einschließlich Juni 2018 beim Amtsgericht Nördlingen als Richter tätig.

„Der Abschied von Johann Wagner wird zwar jetzt auf Arbeitsebene vollzogen. Wir alle aber wollen den Bezirkstag im kommenden Jahr dazu nutzen, um Hans im entsprechenden Rahmen offiziell zu verabschieden und uns für seine Verdienste bedanken“, sagt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher. Wagner wirkte seit 1998 ehrenamtlich für den BFV in verschiedenen Positionen. Vor seiner Zeit als Bezirksvorsitzender war er 16 Jahre lang Spielleiter – zunächst auf Kreis-, später dann ab 2006 auf Bezirksebene. Den Vorsitz in Schwaben hatte Wagner 2017 zunächst kommissarisch von Volker Wedel übernommen und wurde bei der Wahl am Bezirkstag 2018 im Amt bestätigt. „Wir sind der festen Überzeugung, dass Christoph Kern gemeinsam mit seinem Team den Fußball-Bezirk Schwaben durch diese schwere, von der Pandemie gekennzeichnete Zeit in eine gute Zukunft führen wird“, betont Jürgen Faltenbacher.

Der in Nördlingen geborene Heiko Loder (50) war seit Juli 2018 Beisitzer des Sportgerichts Bayern, das Fälle aus den Verbandsligen verhandelt. Bis zu diesem Zeitpunkt war er Kreisspielleiter Donau. Seit April 2014 war Loder Spielleiter für die Kreisliga Nord, die Kreisklasse Nord I sowie für A- und B-Klasse Nord. Schon damals outete sich Loder als Fan des neu eingeführten elektronischen Spielberichts, der heute nicht mehr wegzudenken ist: „Man kann sich dann alle Aufstellungen, alle Einwechslungen und die Torschützen anschauen. Im Laufe der Zeit wird sich der ESB als Erleichterung darstellen.“

Vor seiner Zeit als Verbandsfunktionär war Loder als Schiedsrichter und insbesondere bei seinem Wohnortverein SpVgg Ederheim aktiv: Im Oktober 2002 wurde er als Nachfolger von Gerhard Haas zum 1. Vorsitzenden der SpVgg Ederheim gewählt und 2005 und 2008 jeweils im Amt bestätigt. Im Januar 2012 fand eine außerordentliche Generalversammlung statt. Nötig geworden war sie, da sich der langjährige 1. Vorsitzende Heiko Loder bei der Generalversammlung im November 2011 nach drei Amtsperioden nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Mit Andreas Schaudig konnte ein geeigneter Kandidat vorgeschlagen werden.