Tabellenspitze der Kreisliga Nord fest in Rieser Hand

Plus Gleich fünf Vereine der Region liegen in der Tabelle vorne. Oettingen, Hainsfarth, Maihingen und Holzkirchen sind allesamt noch ungeschlagen.

TSV Wemding – TSV Oettingen 1:2 (1:2). – Nach ausgeglichenem Beginn nahm die Partie Mitte der ersten Hälfte Fahrt auf. Gegen Veit entschärfte dabei Oettingens Schlussmann Müller und im Nachsetzen scheiterte auch Fensterer. Auf der Gegenseite schoss Schneller eine Direktabnahme knapp übers Tor, bevor Wemdings Veith eine Freistoß-Hereingabe aus Kurzdistanz ins eigene Netz verlängerte. Nur vier Minuten später vollendete der schnelle Marc Löfflad zum 0:2, während Preiß frei vor Wemdings Schnierle scheiterte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte köpfte Sebastian Schneider eine Ecke zum 1:2 ein. Im zweiten Durchgang machte Wemding zwar mehr Druck, kam aber kaum zu gefährlichen Szenen. Torhüter Müller fischte dabei einen Schneider-Freistoß aus dem Winkel. Die Gäste konterten und brachten den Sieg abgeklärt über die Zeit.