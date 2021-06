Um den Kreispokal

Vier Teams holen Endrunde nach

In der ausgefallenen Spielzeit 2020/2021 konnte wegen Corona keine reguläre Totopokalrunde gespielt werden. Der Verbands-Spielausschuss hat den Kreisen die Möglichkeit gegeben, im kleinen Rahmen einen Kreispokalsieger zu ermitteln. „Wir im Kreis Donau haben uns entschieden, die vier Vereine von den Halbfinalspielen aus der Spielzeit 2019/2020 zu nehmen. Da der TSV Wemding in dieser Runde nicht teilnehmen will, haben wir uns für den SV Wörnitzstein-Berg entschieden“, erklärt Kreisspielleiter Franz Bohmann auf Anfrage. Konkret wurden bereits terminiert: SV Mindelzell – VfR Jettingen (Mittwoch, 21. Juli) und FSV Reimlingen – SV Wörnitzstein-Berg (Samstag, 24. Juli, 15.30 Uhr).

„Alle Vereine des Kreises Donau mit einzubeziehen, war organisatorisch und zeitlich schlecht machbar“, sagt Spielleiter Bohmann, der darauf hinweist, dass Lotto Bayern auch Preisgelder zur Verfügung stellt.