„Umgang muss kameradschaftlich und gerecht sein“

Der Ederheimer Heiko Loder über seine neue Aufgabe als Vorsitzender des Sportgerichts Bayern

Nach dem vorzeitigen Abschied von Johann Wagner als schwäbischem Bezirksvorsitzenden des Bayerischen Fußball-Verbandes hat die Verbandsspitze bis zum Bezirkstag 2022 Dr. Christoph Kern zum kommissarischen Vorsitzenden berufen. Der 38-Jährige hat deshalb den Vorsitz des Sportgerichts (SG) Bayern niedergelegt. Neuer Vorsitzender des Sportgerichts Bayern ist der bisherige Beisitzer dieses Gremiums, der Ederheimer Heiko Loder. Die RN sprachen mit dem 50-jährigen Rechtsanwalt.

Was hat Sie angespornt, das Amt des Sportgerichtsvorsitzenden zu übernehmen?

Mit dem Verbandstag 2018 war klar, dass ein Vorsitzender des SG Bayern Jurist sein muss. Nachdem mein Vorgänger Dr. Christoph Kern mir mitgeteilt hat, dass er der neue Bezirksvorsitzende von Schwaben werden möchte, war für ihn naheliegend, dass ich sein Nachfolger werde. Nach Rücksprache mit meiner Familie, aber auch mit meinen SG-Kollegen habe ich mich entschlossen, das Amt zu übernehmen. Ich trete in große Fußstapfen und möchte die Arbeit meines Vorgängers fortführen. Mit meinen Beisitzerkollegen ist das Ganze auch nicht sonderlich schwierig, da wir ein eingeschworenes Team sind.

Was sind primär Ihre Aufgaben?

Zunächst werde ich die Kontakte mit den Spielleitern und Funktionären suchen und mich vorstellen, denn gerade die Kommunikation ist wichtig, denke ich. Bis dann hoffentlich die neue Runde beginnt, werden wir die Geschäftsverteilung im SG Bayern planen und einen weiteren Beisitzer suchen.

Was ist Ihnen noch wichtig?

Der Umgang mit den Vereinen und mit meinen Kollegen und den Funktionären beim BFV muss immer kameradschaftlich und gerecht sein. Gerade als Sportgericht sind wir ja die Instanz, die nicht immer populäre Entscheidungen fällt. Spielersperren und Geldstrafen gehören zu unseren Hauptaufgaben. Mir ist insbesondere wichtig, dass der Verein, den eine Strafe trifft, in der Begründung auch weiß, warum wir so entschieden haben. Auch finde ich es wichtig, dass man sich mit der Argumentation des Vereins in der Stellungnahme, falls eine eingeht, auseinandersetzt.

Großes Thema ist das Saison-Aus und die daraus resultierende Quotientenregelung. Sind schon einige Vereine auf Sie zugekommen und wie schwer ist diese aktuelle Situation, da man es ja auch diplomatisch regeln sollte?

Was ist gerecht? Es gibt sie nicht, die Regelung, die allen gerecht wird – leider. Denn wenn es diesen einen Königsweg geben würde, hätten wir ihn auch eingeschlagen. Es gibt bei allen Lösungen immer Härtefälle und Verlierer. Das ist so – und das ist bitter. Jeden einzelnen, der davon betroffen ist, kann ich verstehen und auch etwaigen Ärger nachvollziehen. Bei Anwendung der Quotienten-Regelung, so zumindest meine Auffassung, werden möglichst viele Komponenten mit einbezogen, was am Ende in meinen Augen die bestmögliche unter allen schlechten Lösungen ist.

Sie waren schon Vereinsvorsitzender, Schiedsrichter, Jugendleiter, Jugendtrainer und Verbandsfunktionär. Was ist Ihnen im Umgang mit Funktionären, Vereinen und Fußballern wichtig?

Mir war immer ein fairer Umgang wichtig, genauso wie ein guter Kontakt zu den Vereinen. Als Spielleiter war mir eine gerechte und besprochene Lösung wichtiger als eine vorgefertigte Meinung, mit Hinweis auf die Satzung, die ich dann durchsetzen hätte müssen. Als Sportrichter müssen wir uns natürlich an die Satzungen und Verordnungen des BFV halten. Zugute kommt uns allen, dass wir über viele Jahre dem Fußball verbunden sind. Viele von uns waren in diversen Positionen schon tätig, kommen aus den Vereinen und waren Schiedsrichter. Wir kennen die Probleme der Vereine, die durch die Corona-Pandemie gerade im wirtschaftlichen Bereich noch größer geworden sind. Wir erwarten aber auch, dass sowohl Vereine als auch Funktionäre uns aufgeschlossen und fair gegenüberstehen. Dann findet man sachgerechte Lösungen.

Interview: Klaus Jais