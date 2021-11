Versöhnlicher Abschluss

SG Riesbürg geht mit klarem Sieg in die Winterpause

Zum Vorrundenabschluss der Kreisliga B4 Ostwürttemberg siegte die SG Riesbürg beim FV 08 Unterkochen II mit 4:0. Die Rieser überwintern somit auf dem vierten Tabellenplatz (12 Spiele, 26 Punkte, 40:10 Tore) mit zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter SV Elchingen.

Auf dem Unterkochener Kunstrasenfeld entwickelte sich von Beginn an eine muntere Partie, bei der sich beide Teams auf Augenhöhe begegneten. Aus 20 Metern und zentraler Position traf Habib Vuran mit einem Linksschuss zur 1:0-Führung (20.). Eine Ecke von Habib Vuran vollstreckte Tobias Fischer quasi mit dem Halbzeitpfiff freistehend per Kopf zum 0:2.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Kocherstädter auf den Anschlusstreffer, blieben aber im letzten Drittel zu harmlos. Für die Vorentscheidung sorgte erneut Vuran mit seinem Treffer zum 0:3 (75.). Vorausgegangen war ein Abschlag von Keeper Kevin Möhle und Kopfballverlängerung von Jan Enßlin. Mit einem satten 20-Meter-Schuss erzielte schließlich SGR-Torjäger Enßlin mit seinem Saisontor Nummer 14 den 0:4-Endstand (87.).

„Es ist wichtig, mit solch einem überzeugenden Sieg und positivem Gefühl in die lange Winterpause zu gehen. Insgesamt war jedoch die Vorrunde für unsere Verhältnisse nicht zufriedenstellend. Wir wollen gestärkt aus der Winterpause kommen, in der Rückrunde Gas geben und so unsere Ambitionen untermauern“, fasste SGR-Coach Kemal Gülle den bisherigen Saisonverlauf zusammen. (mai/jai)