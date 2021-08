Duelle an der Spitze und im Keller

Plus Der Lauber SV hofft auf einen Sieg im Kreisklassen-Spiel der ungeschlagenen Teams. Schwörsheim will gegen Wolferstadt einen totalen Fehlstart vermeiden.

Spannung verspricht die Partie FSV Flotzheim – Lauber SV (Sonntag, 15 Uhr) in der Kreisklasse Nord 1. Dort trifft nicht nur die beste Defensive auf die beste Offensive, beide Mannschaften sind auch nach drei Spielen noch ungeschlagen. Während Flotzheim auf ein Unentschieden zwei Siege folgen ließ, ist Laub mit drei Erfolgen geteilter Tabellenführer zusammen mit der SG Alerheim. Doch was ist der Grund für den perfekten Saisonstart?