Fußball-Vorschau

15:44 Uhr

Es läuft bei den Roten vom TSV Möttingen

Plus Kreisliga-Tabellenführer TSV Möttingen will seine Erfolgsserie gegen Binswangen fortsetzen. Verfolger Hainsfarth trifft im Derby auf Marktoffingen.

Von Nico Lutz

Sechs Siege in Folge, seit zehn Spielen ungeschlagen und nun auch Tabellenführer in der Kreisliga Nord. Für den TSV Möttingen könnte es derzeit kaum besser laufen. Nach 14 gespielten Partien grüßen die Rieser mit 28 Punkten erstmals in dieser Saison vom Platz an der Sonne, wobei die Verfolger aus Wemding und Hainsfarth mit einem Sieg in ihren Nachholspielen wieder vorbeiziehen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen