Fußball-Vorschau

15:30 Uhr

Wer wird Herbstmeister der A-Klasse Nord?

Plus Am letzten Spieltag der Hinrunde kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Mauren und Minderoffingen. Vorentscheidendes Duell auch am anderen Tabellenende.

Von Nico Lutz

Kurz vor Ende der ersten Saisonhälfte in der A-Klasse Nord ist es Zeit für eine Zwischenbilanz, und sowohl im Kampf um die Meisterschaft als auch gegen den Abstieg zeigt sich eine Tendenz. Stand jetzt wird der Titelkampf zwischen Mauren und Minderoffingen entschieden und Athletik Nördlingen scheint als abgeschlagener Tabellenletzter nur noch geringe Chancen auf den Klassenverbleib zu haben. Am 13. Spieltag, dem letzten der Hinrunde, kommt es an beiden Enden der Tabelle zu Duellen von Tabellennachbarn, in denen die Auf- und Abstiegsfrage vorentschieden werden könnte.

