Kantersieg der SG Riesbürg

Die SG Riesbürg war nach der bitteren Heimniederlage vom vergangenen Wochenende auf Wiedergutmachung aus und siegte beim Tabellenletzten SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim II mit 9:0.

SGR-Sturmspitze Jan Enßlin setzte gut nach und traf zur frühen Führung (8.). Durch einen satten 20-Meter-Linksschuss von Yasin Gülle erhöhten die Gäste auf 2:0 (36.). Ein Zuspiel vom starken SGR-Mittelfeldakteur Jonas Schabert verwertete wieder Jan Enßlin zum 0:3-Pausenstand (40.).

Nach einem Angriff über die rechte Seite verpasste Enßlin eine Hereingabe in der Mitte, Schabert stand jedoch am langen Pfosten goldrichtig und erhöhte auf 0:4 (59.). Einen Schuss von Rechtsverteidiger Görkem Bayraktar aus kurzer Distanz parierte der Keeper, war jedoch beim Nachschuss des eingewechselten Christian Vierkorn zum 0:5 machtlos (71.). Die Bezirksliga-Reserve des SV baute nun mehr und mehr ab und der Favorit aus der Nachbargemeinde kam zu weiteren vier Treffern: Habib Vuran glänzte zweimal als Vorbereiter beim 0:6 durch Jan Enßlin (77.), beim 0:7 durch Lukas Roith (80.) sowie einmal als Torschütze zum 0:8 (81.). Einen Freistoß von Roith vollendete der eingewechselte Tobias Fischer per Kopfballtreffer zum 0:9-Endstand (84.). (mai/jai)