Zwei Kreisligisten sind aus dem Rennen

Plus Im Achtelfinale des Totopokals gelingen Wemding und Riedlingen Überraschungen. Alerheim scheitert erst im Elfmeterschießen am FSV Reimlingen.

Das Achtelfinale des laufenden Toto-Pokalwettbewerbs brachte mit dem Ausscheiden des Bezirksligaabsteigers SV Holzkirchen und des Kreisligisten TSV Möttingen zwei Überraschungen. Die SG Alerheim versäumte einen solchen Coup, denn erst im Elfmeterschießen setzte sich der höherklassige FSV Reimlingen durch.