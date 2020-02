vor 18 Min.

Fußball im Ries: So liefen die Vorbereitungsspiele

Plus Mehrere Teams haben Vorbereitungsspiele absolviert. Wie sich die SpVgg Deiningen, die SG Munzinger SV/FC Birkhausen, der TSV Oettingen und andere Rieser Vereine schlugen.

Von Klaus Jais

Die SpVgg Deiningen hat gegen den TSV Unterringingen ein Flutlichtspiel mit 3:1 gewonnen. In der ereignisarmen ersten Hälfte brachte Peter Gerstmeier nach Vorarbeit von Tim Betzler die Gastgeber schon nach fünf Minuten in Führung. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Karl Hahn (SV Grosselfingen) markierte Tim Kienmoser unter Mithilfe von SpVgg-Torwart Julius Lasch den Ausgleich. In der 62. Minute die erneute Führung:

Ein weiter Freistoß von Marc Jackwerth wurde im Strafraum von Peter Gerstmeier auf Tobias Kempter weitergeleitet und der 39-jährige Angreifer vollstreckte formvollendet. Gerstmeier scheiterte an einer Glanzparade des TSV-Keepers Stefan Matschula. In der 85. Minute markierte der eingewechselte Maximilian Kutscherauer aus einem Meter den 3:1-Endstand, als er eine Flanke von Betzler von der Torauslinie über die Torlinie drückte. Danach kamen die Kesseltaler durch Daniel Braun zu ihren einzigen Chancen der zweiten Hälfte. SG Munzinger SV/FC Birkhausen gewinnt gegen mittelfränkischen Kreisligisten Nachdem ein erstes Testspiel der SG Munzinger SV/FC Birkhausen gegen den SV Sinbronn ausfallen musste, klappte es nun gegen den SV Segringen. 6:3 siegten die Rieser gegen den mittelfränkischen Kreisligisten, wobei es zur Pause noch 2:2 gestanden hatte. Die Rieser führten nach einer Viertelstunde durch die Tore von Daniel Leiminger und Robert Rauwolf bereits 2:0, doch Stefan Strauß und Manuel Virnau glichen bis zu Pause von Schiedsrichter Ralf Sedlatschek aus. Julian Streinz (49.) und Thomas Meyer (55.) sorgten für einen erneuten Zwei-Tore-Vorsprung, doch Virnau verkürzte mit seinem zweiten Treffer (67.). Leiminger mit seinem zweiten Tor (75.) und der zur Pause eingewechselte Tobias Grimmeisen (89.) machten das halbe Dutzend voll. Der Sportclub D.L.P. unterlag der SpVgg Altisheim-Leitheim 1:2. Der Kreisligist ging nach einer Viertelstunde durch Max Grünenwald in Führung, Sven Schmidt glich sechs Minuten nach Seitenwechsel aus. In der 73. Minute erzielte Gästespieler Nicolas Steidle den Siegtreffer. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Drei Tore für den TSV Oettingen nach 30 Minuten Der TSV Oettingen gewann gegen den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 5:1. Nach 30 Minuten stand es durch Tore von Benedikt Thalhofer (3.) und Benjamin Taglieber (27./32.) 3:0. Gerd Gundacker konnte vor Seitenwechsel verkürzen, Marc Löfflad stellte mit zwei Toren (53./78.) den Endstand her. Außerdem spielten: TSV Oettingen II – FC Pfaffenhofen-Untere Zusam II 1:4, VfL Großkötz – SSV Höchstädt 0:8, SV Wörnitzstein-Berg – DJK Stotzard 6:3, FC Mertingen – SV Donaumünster-Erlingshofen 3:2 (Peter Kastenmayer vom SVDE unterliefen zwei Eigentore).

