Fußballer erleben ein torreiches Testspielwochenende im Kreis Donau-Ries

Plus Spieler leiden unter der extremen Hitze. Die meisten Partien verlaufen eindeutig zugunsten einer Mannschaft.

Von Klaus Jais

Auffällig torreiche Begegnungen brachte das vergangene Testspielwochenende, bei dem die Mannschaften in der Region unter der extremen Sommerhitze zu leiden hatten. Die meisten gingen eindeutig aus.

Der FSV Reimlingen war gegen den Sportclub D.L.P. mit 7:3 (4:1) erfolgreich. Als sechsfacher Torschütze glänzte Dominik Kohnle. Zum zwischenzeitlichen 2:1 für den FSV hatte Robin Helmschrott getroffen. Außerdem visierte Daniel Böhm den Gästepfosten an. Alle drei Gästetore erzielte Pascal Heinze.

Der FSV Marktoffingen gewann beim TSV Wolferstadt 5:1. Die Gastgeber waren in der 44. Minute durch den Ex-Wemdinger Marco Stahl in Führung gegangen, noch vor dem Halbzeitpfiff glich Alexander Kirchenbaur aus. In der zweiten Halbzeit brachte Tobias Stelzle die Rieser erstmals in Führung. Kirchenbaur baute auf 1:3 aus und ebenfalls als zweifacher Torschütze glänzte Hannes Reichherzer (55./77.).

TSV Nördlingen II gewinnt in Oettingen

Bezirksligist TSV Nördlingen II gewann beim TSV Oettingen 1:0. Der letztjährige U19-Spieler Tim Eckstein erzielte bereits nach zwölf Minuten das Tor des Tages.

Der TSV Oettingen II gewann gegen den SC Wallerstein 4:1. Thorsten Lindner, Carl Gruber, Nikolas Bee und Daniel Spieß trafen für die Wörnitzstäder, Steffen Leister hatte gleich nach der Pause den 2:1-Anschlusstreffer erzielt.

Der BC Huisheim gewann gegen den FSV Utzwingen 3:1. Zwar gingen die Rieser bereits nach sieben Minuten durch Denis Weibert in Führung, doch nur zwei Minuten später traf Michael Hirschbeck zum 1:1. Andreas Hirschbeck (31.) und erneut Michael Hirschbeck (90.) sorgten für den Heimsieg.

Die SG Munzinger SV/FC Birkhausen konnte gegen den Kreisligisten SV Wörnitzstein-Berg bis zur Pause noch ein 0:0 halten. In der zweiten Hälfte trafen Maximilian Bschor (47./82.), Robin Diethei (69.) und Mathias Färber (79.) zum 4:0-Sieg der Gäste.

Der TSV Mönchsdeggingen gewann gegen den SV Megesheim 5:2. Die Tore bei der Siegermannschaft erzielten Sven Mecko (62./90.), Christoph Kirchgasser (7.), Stefan Wurm (12.) und Manuel Beck (51.). Vom SV Megesheim ist nur der Torschütze zum 2:1 (Rudolf Lehmann per Strafstoß) übermittelt.

Einen 11:1-Kantersieg landete der Lauber SV gegen den TSV Bissingen. Philip Baumann (4 Tore, davon zwei Elfmeter), Matthias Maurer, Richard Haas (je 2), Frank Fackler, Thomas Seefried und Jannik Trollmann waren die LSV-Torschützen. Den Kesseltalern gelang beim Stand 10:0 das Ehrentor durch Jörg Hämmerle, ab der 71. Minute waren sie nach einer Ampelkarte gegen Jan Bschorr in Unterzahl.

Der TSV Harburg entschied das Derby gegen die FSG Mündling-Sulzdorf mit 2:1 für sich. Als Doppeltorschütze fungierte Daniel Ott (26./75.). Für die Gäste traf schließlich Johannes Fritz in der 89. Minute.

SG Alerheim verliert hoch

Böse unter die Räder kam die SG Alerheim, die beim SV Mauren 0:9 verlor. Als vierfacher Torschütze glänzte Manuel Schreitmüller, dreimal traf Florian Moll. Die restlichen beiden Treffer steuerte Nico Fürnrohr bei.

Die völlig neuformierte Fußball-U18-Mannschaft des TSV Nördlingen unterlag der zweiten Mannschaft des FC Stätzling 0:8. Bereits zur Pause lagen die Schützlinge von Trainer Tobias Rusch 0:3 im Hintertreffen. In der zweiten Hälfte musste TSV-Torwart Marcel Randi weitere fünfmal hinter sich greifen. Die Rieser setzten insgesamt 15 Akteure ein.

Außerdem spielten an diesem Testspielwochenende: FC Donauried – SSV Höchstädt 2:1, TSV Bäumenheim – SV Kaisheim 1:2, SC Tapfheim – SC Unterliezheim 1:0, BC Schretzheim – SV Donaumünster-Erlingshofen 2:0, SV Donaumünster-Erlingshofen – TSV Haunsheim 5:0, FC Marxheim/Gansheim – SG FSV Buchdorf/Daiting 0:4, TSV Wemding – ESV Treuchtlingen 1:5.

