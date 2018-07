vor 42 Min.

Fußballturnier im Zeichen des Jubiläums Lokalsport

Seit 30 Jahren Partner der Region Mayenne

Grenzen öffnen und Verbindungen zwischen Menschen mit unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Hintergründen herstellen. Das ist auch dieses Jahr wieder das Ziel des Bezirks Schwaben und den Partnerregionen Mayenne (Frankreich), Suceava (Rumänien) und Czernowitz (Ukraine). Bei der Jugendbegegnung „Vier Regionen für Europa“, deren Schwerpunkt der Wettbewerb der Fußballmannschaften ist, sollen diese Ziele vorangetrieben werden.

Bereits die 17. Auflage des Jugendturniers

Zum 17. Mal findet das internationale Jugendfußballturnier statt. Dieses Jahr wird der Austragungsort in Nördlingen sein. Das Team, geleitet von den Auswahltrainern Björn Brendemühl (Altusried), Felix Petrich (Kempten), Fabian Schmidt (Maihingen) und von Richard Mayershofer (Steinheim), besteht aus 16 Jugendlichen des Jahrgangs 2002. Die Spieler, die den Bezirk Schwaben bei diesem Turnier vertreten dürfen, stammen aus neun verschiedenen Vereinen und sind langjährige Teilnehmer des DFB-Talentförderprogramms. Nachdem es im Vorjahr in der Ukraine „nur“ zu Silber gereicht hat, möchte die Schwabenauswahl dieses Jahr das Turnier wieder für sich entscheiden. Neben den Nationalhymnen werden offizielle Grußworte aus Politik und Sport den sportlichen Wettbewerb einleiten. Gespielt wird am Dienstag, 7., und Donnerstag, 9. August, jeweils von 9 bis 15 Uhr. Die Spiele werden im Gerd-Müller-Stadion in Nördlingen ausgetragen.

Fabian Schmidt unterstützt das Trainerteam der Auswahl

Für die diesjährige Schwabenauswahl wurden auch zwei Spieler des TSV Nördlingen nominiert. „Ich freue mich sehr, da es für mich eine neue Herausforderung ist und ich mit super Mitspielern zusammenspielen kann“, so der Marktoffinger Tim Seitz. Neben den beiden Spielern Seitz und Maximilian Böck stammt auch der Nördlinger Trainer Fabian Schmidt aus der Region nämlich aus Maihingen. Er wird das Trainerteam der Schwabenauswahl bei diesem Turnier unterstützen. Zu der Veranstaltung wurden sämtliche Bürgermeister aus ganz Schwaben sowie rund 50 Politiker aus den vier teilnehmenden Regionen eingeladen. (RN)

Themen Folgen