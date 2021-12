Auch heuer keine Hallensaison

Fußballverband sagt alle offiziellen Meisterschaften wegen der Pandemie ab.

Zwischen den Jahren 2019 und 2020 jagte ein Höhepunkt den anderen. Beim Futsal war im Landkreis Dillingen und im Fußball-Kreis Donau „ Corona“ noch ein Fremdwort. Volle Hallen, sehenswerte Tore und jede Menge überraschende Ergebnisse waren an der Tagesordnung. Doch dann kam die Epidemie, sodass die Titelkämpfe 2021 abgesagt werden mussten.

Und wie sieht es diesen Winter aus? Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) trägt aufgrund der pandemischen Situation keine Kreis- und Bezirksmeisterschaften in der Halle aus und veranstaltet damit im zweiten Jahr in Folge auch keine Bayerischen Meisterschaften bei Frauen, Männern, Juniorinnen und Junioren. Im Landkreis Donau-Ries sollten die Titelkämpfe mit reduziertem Teilnehmerfeld stattfinden. Vorrunden wären ohnehin nicht erforderlich gewesen, weil insgesamt nur acht Mannschaften gemeldet hatten. Nach den ursprünglichen Planungen wäre es am Sonntag, 19. Dezember, gleich zur Endrunde in der Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark in Nördlingen gekommen. Die Finalrunde im Kreis Donau hätte am Mittwoch, 5. Januar, in der Günzburger Rebayhalle über die Bühne gehen sollen. Bereits Mitte November hatte Kreisjugendleiter Holger Ardelt alle Juniorenturniere abgesagt.

Darüber hinaus wird der Spielbetrieb in sämtlichen vom BFV organisierten Futsal-Ligen ab sofort bis mindestens 9. Januar 2022 komplett ausgesetzt. Diesem Beschluss der Corona-Taskforce unter der Leitung von BFV-Vizepräsident Robert Schraudner ist der Vorstand im Umlaufverfahren gefolgt.

Ein Trainingsbetrieb oder das Durchführen von privaten Hallenturnieren ist aktuell grundsätzlich weiterhin möglich. Dabei gelte es, so der BFV, unbedingt die vor Ort gültigen staatlichen Regelungen zu berücksichtigen. (jais/pm)