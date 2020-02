Gegen Dorfmerkingen spielt der TSV Nördlingen zwei unterschiedliche Halbzeiten

Plus Der TSV Nördlingen erringt einen Sieg im Testpiel gegen den Oberligisten Sportfreunde Dorfmerkingen, dabei war die Mannschaft in der ersten Halbzeit noch im Rückstand.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer auf dem gut bespielbaren Nebenplatz des Rieser Sportparks beim Vorbereitungsspiel des Bayernligisten TSV Nördlingen gegen den württembergischen Oberligisten Sportfreunde Dorfmerkingen. Zur Halbzeit führten die Gäste noch 1:0, doch beim Schlusspfiff von Regionalliga-Schiedsrichter Stefan Treiber (FC Zell/Bruck) war das Ergebnis ein komplett anderes.

Die Rieser siegten 4:1, obwohl Manuel Meyer und Philipp Buser fehlten. Dabei begannen die Härtsfelder furios: Bereits in der ersten Minute scheiterte Marc Alexander Gallego Vazquez an einer starken Reaktion von Torhüter Andre Behrens. Dieser verursachte dann jedoch zwei Minuten später einen Foulelfmeter, als Nico Schmidt unfreiwillig auf Fabian Weiß verlängerte und dieser vom TSV-Torhüter abgegrätscht wurde. Michael Schiele verwandelte sicher zum 0:1.

Schmidt verhinderte fünf Minuten später auf der Torlinie stehend sogar das 0:2. Danach folgte eine ereignisarme erste Hälfte, in der die Gastgeber nur einmal gefährlich vor dem SFD-Tor aufkreuzten, doch Daniel Holzmann visierte das Außennetz an.

Zur Pause belebte der TSV Nördlingen das Angriffsspiel

Aber auch die Einfälle der Gäste begrenzten sich auf lange Bälle, wobei einmal Winterneuzugang Fabian Weiß um Sekundenbruchteile zu spät kam. Zur Pause wechselten beide Trainer neues Personal ein, beim TSV wurde das Angriffsspiel deutlich belebt. Holzmann wurde im Strafraum von Weiß nicht ganz astrein vom Ball getrennt und Jakob Mayer war nach einem Abpraller zu überrascht um noch platziert abschließen zu können. Nach einer Stunde der sich abzeichnende Ausgleich durch einen 20-Meter-Schuss von Jonas Halbmeyer unter die Latte. Schröter setzte wenig später ein Holzmann-Zuspiel knapp vorbei und eine Flanke von Nicolai Geiß verfehlte nur knapp das Kreuzeck.

Die Gefahr des TSV Nördlingen zieht vom rechten Flügel herauf

Die Gäste hatten ihre erste Offensivszene der zweiten Hälfte erst in der 71. Minute, als Michael Wende nach Zuspiel von Weiß an Torwart Behrens scheiterte. Dass die Gefahr bei den Riesern meistens vom rechten Flügel heraufzieht, weiß zwar inzwischen die komplette Bayernliga, aber nicht der Oberligist. Denn sowohl beim 2:1 in der 75. Minute als auch beim 3:1 in der 82. Minute leiste Flügelstürmer Holzmann die Vorarbeit und Michael Meir und Schröter vollstreckten im Fünfmeterraum.

Gallego Vazquez zwang Torwart Behrens noch zu einer Glanzparade (83.), doch das nächste Tor fiel auf der anderen Seite: Schröter setzte sich gleich gegen zwei Widersacher durch und traf zum 4:1-Endstand (87.).

Für den TSV Nördlingen spielten: Behrens; Dammer (ab 46. Mayer), Käser, Rothgang (ab 58. Michel), Schmidt, Geiß, Bosch (ab 46. Meir), Grimm (ab 46. Pesut), Gruber (ab 46. Schröter), Holzmann, Halbmeyer (ab 74. Moritz Taglieber).