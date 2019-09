16:12 Uhr

Gelungener Saisonauftakt für den KTV Ries

Die Rieser Turner zeigen gegen die TG Allgäu eine starke Leistung. Besonders der Gastturner der Rieser überzeugt

Von Mona Nowatschek

Mit einem deutlichen 50:35-Sieg ist die KTV Ries in die neue Bundesligasaison gestartet. Vor heimischer Kulisse setzte die Mannschaft um Kapitän Sven König am Samstagabend in der Hermann-Kessler-Halle ein erstes Ausrufezeichen. Gegner war die TG Allgäu, die im vergangenen Jahr in der Südstaffel der 2. Bundesliga den fünften Platz direkt hinter der KTV belegte.

Für einen guten Start mit Schrauben in allen Variationen sorgte Clemens König am Boden, der erst seine zweite Saison in der Bundesliga turnt, aber mittlerweile aus dem Team nicht mehr wegzudenken ist. Auf Position zwei gesetzt gewann Jakob Mayer bei seinem Duell gleich fünf Scorepunkte. Besonders beeindruckend war diese Leistung, war er doch direkt vor dem Wettkampf noch beim Bayernliga-Spiel des TSV Nördlingen im Einsatz.

173 Bilder KTV Ries besiegt TG Allgäu Bild: Jochen Aumann

Der 17-jährige Gustav Kern aus Chemnitz, der seine erste Saison im Trikot der KTV bestreitet, konnte einen Sturz beim Doppelsalto vorwärts nicht verhindern. Daraufhin sammelte die gegnerische Mannschaft Punkte. Dies wurde aber sofort von Nikolai Kishkilevs Übung mit nahezu perfekter Ausführung ausgeglichen. Trotz eines etwas missglückten Auftakts von Maurice Praetorius erturnten sich die Rieser nach den Gerätepunkten am Boden auch die Punkte am Seitpferd. Verdanken konnte man dies Maximilian Henning, der auch schon vergangene Saison auf der Startliste der KTV stand, sowie Lukas Leonhardt und Nikolai Kishkilev.

KTV Ries: Die zweite Wettkampfhälfte beginnt mit Sprung

An den Ringen angekommen, ging Roland Hagner, der amtierende Bayerische Seniorenmeister, an den Start. Trotz einer fehlerfreien Vorstellung gingen die Score-Punkte aufgrund des Schwierigkeitswertes an seinen Duell-Gegner. Die Ringe sind das Gerät, welches den Turnern aufgrund von unterschiedlichen Halteelementen am meisten Kraft abverlangt. Im Gegensatz zu den zwei bisherigen Geräten wurde hier nicht der Russe Kishkilev eingesetzt, sondern Balazs Kiss aus Ungarn. Er ist als Ringespezialist bekannt. Balazs Kiss hatte jedoch den ganzen Wettkampf über mit Rückenproblemen zu kämpfen, sodass es bei nur einem Geräteeinsatz blieb. Weitere Starter für die KTV Ries an den Ringen waren Maurice Praetorius und Maximilian Henning, welcher beim Abgang die Ringe touchierte und einen Abzug verkraften musste. Somit mussten die Gerätepunkte den Allgäuern überlassen werden, die letztendlich die höherwertigeren Übungen präsentiert hatten.

Die zweite Wettkampfhälfte begann mit Sprung. Maurice übernahm die Position des Startturners. Es folgte Clemens König, der die Kampfrichter mit einer Schraube in der zweiten Flugphase überzeugte. Nach eigener Aussage ist er aber noch nicht zufrieden mit seinem Sprung, da er die Schraube in Zukunft noch vervielfachen möchte. Ein Ziel, das mit dem Bewegungstalent des 18-Jährigen auf jeden Fall realistisch erscheint. Nikolai Kishkilev hat diese Hürde mit seiner Doppelschraube schon gemeistert und erzielte zwei weitere Scorepunkte. Starke drei Punkte am Sprung ergatterte der neue Kapitän der Mannschaft, Sven König, obwohl er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und deshalb auf eine leichtere Vorstellung setzte.

Den Schlusspunkt setzt der Rieser Gastturner Kishkilev

Das vorletzte Gerät, den Barren, eröffnete Maximilian Henning und bewies sein Können mit einem perfekt gelandeten Doppelsalto rückwärts gebückt. Neben Gustav Kern ging auch noch Maurice Praetorius an den Start, der nach einer tollen Übung aber leider beim Doppelsalto-Abgang aufgrund von zu geringer Rotation stürzte. Den Abschluss machte Nikolai Kishkilev, der mit einer Übung auf Weltklasseniveau bestehend aus einer Kombination von Höchstschwierigkeiten und makelloser Ausführung die Zuschauerränge faszinierte. So konnte der Gerätesieg sowohl am Sprung als auch am Barren notiert werden.

Am Königsgerät, dem Reck, ließ der Allgäuer Jan Schwäke seinem Rieser Gegner Maximilian Henning mit seiner Leistung keine Chancen, Punkte zu sammeln. Nachdem Gustav Kern und Maurice Praetorius insgesamt weitere sieben Punkte abgeben mussten, schwand die Hoffnung auf einen weiteren Gerätesieg. Den Schlusspunkt der Partie setzte der erst 20-jährige Kishkilev bei seinem fünften Geräteeinsatz, wo er mit mehreren Tkatchev-Variationen und einer perfekten Landung glänzte.

Am Ende konnte sich die KTV Ries über den ersten Sieg der Saison freuen. Die Mannschaft ist dabei dem Ziel des Trainerteams um Jürgen Wundel, Roland Grimm und Wolfgang Eichmeier – die oberen Tabellenplätze – ein kleines Stück näher gekommen. Topscorer mit 21 Punkten wurde der Rieser Gastturner Kishkilev.

Sensationelle Übung des Russen Nikolai Kishkilev der erstmals für die KTV Ries an die Geräte geht. Die Rieser siegten gegen die TG Allgäu mit 50:35. Video: Jochen Aumann

