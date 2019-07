vor 47 Min.

Generalprobe vor dem Saisonstart

Zahlreiche Tore in den letzten Vorbereitungsspielen der Vereine.

Von Klaus Jais

Das letzte Wochenende vor dem Saisonstart haben noch zahlreiche Vereine zu Vorbereitungsspielen genutzt. Am Sonntag wurden viele Spiele wegen der starken Regenfälle abgesagt.

Der Sportclub D.L.P. gewann gegen den Kösinger SC 5:2. Die Tore für die Heimelf erzielten Thomas Stippler, Andreas Hertle, Thomas Relovsky, Pascal Heinze und ein Eigentorschütze der württembergischen Mannschaft. Kreisligist FC Maihingen unterlag dem gleichklassigen SV Segringen 4:6. Den frühen Rückstand glich Adrian Greiner in der 41. Minute aus. Wiederum Greiner gelang auch das 2:2 in der 52. Minute. Den erneuten Rückstand egalisierte Dominik Klaus zum 3:3 in der 61. Minute. Dann zogen die Mittelfranken auf 5:3 davon. Martin Zekl konnte zwar den Anschlusstreffer zum 4:5 anbringen (72.), doch kurz vor Schluss fiel der Treffer zum 4:6-Endstand.

Der SC Nähermemmingen-Baldingen gewann gegen den SV Seligenporten II mit 4:1. Die Gastgeber führten nach 17 Minuten durch die Tore von Simon Schröter und Artur Sikorski bereits 2:0. Sikorski gelangen in der zweiten Halbzeit auch die Treffer zum 3:1 und 4:1. Der FSV Utzwingen war gegen die SG Riesbürg mit 2:1 siegreich; Torschützen der Heimelf waren Kevin Preuschoff und Christian Trollmann. Der SV Wechingen gewann deutlich mit 5:0 gegen den SV Otting. Schon nach 14 Minuten führten die Rieser durch Sven Riefle und Phillip Dotzauer mit 2:0. In der zweiten Halbzeit erhöhten Daniel Dürrwanger (60.), Marco Riefle (75.) und Stephan Stimpfle (80.) auf 5:0.

Zehn Treffer im torreichen Nachbarschaftsderby

Der FC Nordries und die SpVgg Minderoffingen trennten sich 2:2. Die von Dusmane Alasane bereits in der zweiten Minute vorgelegte Führung wurde von Thomas Uhl in der 58. Minute egalisiert. Mit einem Eigentor von Patrick Ott ging die Heimelf zwei Minuten später erneut in Führung, doch weitere zwei Minuten später traf Thomas Uhl mit seinem zweiten Treffer zum 2:2-Endstand. Das Nachbarschaftsderby zwischen dem TSV Möttingen II und dem SV Grosselfingen endete torreich 5:5. Die Gäste gingen bereits nach drei Minuten durch Stefan Fuchs in Führung. Robin Schindler markierte in der 41. Minute den 1:1-Pausenstand. Nach der Pause traf Tobias Husel zum 2:1, doch Stefan Fuchs glich nach einer Stunde aus. Die erneute Heimführung gelang Robin Schindler in der 62. Minute. Dann brachte Maximilian Steger mit zwei Toren die Gäste nach vorne. Robin Schindler traf zum 4:4, Jan Wagner machte das 5:4 für die Gäste und mit seinem vierten Tor traf Robin Schindler in der letzten Minute zum 5:5-Endstand.

Der TSV Möttingen trennte sich bei einem Einlagespiel anlässlich der 70-Jahr-Feier vom SC Aufkirchen 2:2. Die von Dominic Schäble schon nach vier Minuten vorgelegte Führung drehte Steffen Schöllhammer bis zur 25. Minute in ein 1:2. Oliver Heider glich nach einer Stunde aus. Der TSV Oettingen gewann beim TSV Binswangen 2:1. Marc Löfflad (39.) und Florian Preiß (59.) erzielten die Tore für die Wörnitzstädter.

Weitere Ergebnisse SG Munzinger SV/FC Birkhausen - SV DJK Nordhausen/Zipplingen 3:3, TSV Binswangen II – TSV Oettingen II 2:1, SV Marktoffingen II – FSV Utzwingen 1:3.

