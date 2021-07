Fast 16 Monate lang kein Sportbetrieb

FSV Marktoffingen bestätigt bisherigen Vorstand im Amt

Pandemiebedingt fand die Generalversammlung des FSV Marktoffingen in der Turnhalle und nicht im Sportheim statt. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde die bisherige Vorstandschaft einstimmig im Amt bestätigt.

Der Sportbetrieb ruhte fast 16 Monate, daher wurde auf sportliche Berichte komplett verzichtet. Allerdings ist eine wichtige Erkenntnis, dass fast alle aktiven Sportler aus den leistungsorientierten Mann-schaften im Fußball ( Kreisliga) und im Volleyball (zwei Teams in der Bayernliga) die unfreiwillige Pause gut und ohne wesentliche Gewichtszunahmen überstanden haben – abgesehen von mehreren Schwangerschaften bei den Volleyballerinnen. Vorsitzender Karl Stempfle bedankte sich bei den zahlreichen Jugendtrainern des Nordrieser Traditionsvereins, aber auch bei den zahlreichen Verantwortlichen und Helfern, die insbesondere in der Immobilienbewirtschaftung Beachtliches leisten. So wurde das Trainingsgelände weitgehend in Eigenleistung komplett neu eingezäunt. Er vergaß auch nicht die Sponsoren und die Kommune, die während der Pandemie fast ausnahmslos weiter ihre Unterstüt-zung gewährt und dadurch in diesen schwierigen Zeiten die Existenz des Vereines gesichert hätten.

Bürgermeister Helmut Bauer brachte den Dank der Gemeinde in seinem Grußwort zum Ausdruck. Der 2. Vorsitzende Stefan Mayer wurde für sein langjähriges Enga-gement in der Fußballabteilung und im Gesamtvorstand mit der BLSV-Verdienstnadel in Bronze mit Kranz sowie einem Geschenkgutschein des FSV geehrt. (pm)