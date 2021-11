Fritz Hensolt ist jetzt Ehrenschützenmeister

Steinharter Burgschützen holen ausgefallene Ehrungen des Vorjahres nach

Bei der Generalversammlung der Steinharter Burgschützen berichtete zunächst der 1. Schützenmeister Stefan Hertle über die Aktivitäten des Vereins, die pandemiebedingt sehr überschaubar waren. Sportwart und Jugendleiterin berichteten von den sportlichen Ereignisse im Coronajahr 2020/2021.

In einem weiteren Punkt des Abends wurden die Ehrungen nachgeholt, die ursprünglich für das Schützenfest zum 50-jährigen Bestehen 2020 geplant waren. Das Jubiläum musste coronabedingt entfallen und wurde vom Verein aufgrund der ungewissen Situation komplett abgesagt. Mit dem Ehrenzeichen des BSSB für 50-jährige Mitgliedschaft wurden die Gründungsmitglieder Karl Matthes, Fritz Hensolt sen., Albert Leix, Werner Lang, Walter Schröder, Manfred Bollmann und Hermann Matthes geehrt.

Für besondere Verdienste wurde Fritz Niederlöhner mit dem Fürst-Albrecht-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Fritz Niederlöhner war 47 Jahre in der Vorstandschaft tätig. Nach seinem ersten Amt als Schriftführer übernahm er 1994 den Posten des Sportwarts. Diesen trat er bei den diesjährigen turnusmäßigen Wahlen an Maximilian Kleinert ab. Neben der Auszeichnung, die ihm vom 1. Gauschützenmeister Richard Pfaller vom Ries-Gau Nördlingen überreicht wurde, übergab ihm 1. Schützenmeister Stefan Hertle noch einen Präsentkorb und bedankte sich im Namen des Vereins für die geleistete Arbeit. Auch Fritz Hensolt schied bei den diesjährigen Wahlen aus dem Vorstand aus. Er war seit 1979 im Führungsteam tätig. Von 1979 bis 1982 als Waffenwart, danach kümmerte er sich bis 1991 um die Jugendarbeit im Verein. Von 1991 bis 2003 war er 1. Schützenmeister der Burgschützen. Ab 2006 sorgte er als Wirtschaftsleiter bei allen Veranstaltungen für das leibliche Wohl der Gäste im Schützenhaus. Für seine Verdienste wurde er von Richard Pfaller mit der DSB-Medaille in Silber am grünen Band ausgezeichnet. Im Anschluss wurde er für seine zwölf Jahre als 1. Schützenmeister und seine weitere tatkräftige Unterstützung des Vereins von der Versammlung einstimmig zum Ehrenschützenmeister ernannt. Zur Anerkennung bekam er ebenfalls einen Präsentkorb sowie eine Ernennungsurkunde.

Trotz der langen Zwangspause durch Corona ist der Verein weiter sehr aktiv. Aus diesem Grund wurde in der diesjährigen Generalversammlung auch über die Anschaffung neuer elektronischer Schießstände beraten. Aktuell wird die Anschaffung dieser Stände gefördert.

Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, dass zehn neue elektronische Schießstände samt dazugehöriger Hard- und Software angeschafft werden sollen. So sei sichergestellt, dass der Verein auch künftig gut aufgestellt ist und weiter erfolgreich an Wettkämpfen teilnehmen könne. (mik)