Fünf neue Ehrenmitglieder

SV Lehmingen-Dornstadt zieht Bilanz des Corona-Jahres 2020

Zum 47. Mal fand die ordentliche Mitgliederversammlung des SV Lehmingen-Dornstadt im Sportheim in Lehmingen statt. Die Mitglieder wurden vom Vorsitzenden Manuel Obel begrüßt, der anschließend auch die Tagesordnung bekannt gab.

Vorsitzender Obel ließ in seinem Rechenschaftsbericht im Detail das zurückliegende Jahr Revue passieren. Er informierte die Mitglieder über Anschaffungen, Investitionen sowie Beschlüsse und gab einen Rückblick über die Veranstaltungen des Sportvereins. Zum Abschluss seines Berichts bedankte sich der Vorsitzende beim Vereinsausschuss für die gute Zusammenarbeit, bei Trainern und Betreuern für ihre hervorragende Vereinsarbeit sowie bei allen ehrenamtlichen Helfern, die den Verein unterstützen.

Kassier Johannes Schachner stellte in seinem Bericht Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahrs 2020 gegenüber. Danach wurde dem Kassier sowie dem gesamten Vereinsausschuss die Entlastung einstimmig erteilt. Es folgten die Berichte der Gymnastikgruppen „Straffe Feder“ und „Wirbelsäule“ sowie der Bogenschützen. Auch hier hat die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen, denn Wettkämpfe und Trainingseinheiten konnten nicht in gewohntem Maße und nur sehr begrenzt besucht und durchgeführt werden. Trotzdem zeichnet sich bei den Mitgliederzahlen nach wie vor eine positive Tendenz ab, was vor allem der neuen Abteilung Bogenschützen zu verdanken ist.

Zu Ehrenmitgliedern wurden in diesem Jahr Konrad Mack, Ludwig Ostermeyer, Gebhard und Gerlinde Pflanz sowie Martha Weitner ernannt. Die drei Vorsitzenden nahmen jeweils die Ehrung der Mitglieder vor und übergaben mit einer kurzen Würdigung die Urkunden.

Letztlich erläuterte Stefan Greß die geplanten Aktivitäten im Jahr 2022. (pm)