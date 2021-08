Jubiläum steht bevor

Niederhausschützen Hürnheim feiern nächstes Jahr im Juli

Im Jahr 1972 wurde der Schützenverein von 30 Gründungsmitgliedern gegründet. Der Verein sollte sowohl zur sportlichen Betätigung als auch zur dörflichen Kameradschaft genutzt werden. Das 50- jährige Bestehen wird im Jahr 2022 mit einem Festwochenende vom 22. bis zum 24. Juli gefeiert. Das genaue Programm wird derzeit organisiert.

Unter den geltenden Hygienevorschriften trafen sich die Niederhausschützen zu ihrer diesjährigen Generalversammlung. Aufgrund der Einschränkungen, die durch die Covid-19-Pandemie entstanden sind, konnten im vergangenen Jahr nur wenige sportliche Wettkämpfe durchgeführt werden. Deshalb fiel der Bericht des 1. Sportwarts Robert Schwarz kurz aus. Um so erfreulicher war der Bericht der Schützenmeister. So konnte man noch vor der Pandemie den Patenverein aus Schmähingen zum Patenbitten begrüßen. Außerdem wurde mit einem passenden Hygienekonzept zweimal Essen ,,to go“ angeboten. Dieses Jahr fanden turnusgemäß Neuwahlen statt. Aus der Vorstandschaft schieden Cornelia Baur nach acht Jahren, Jennifer Pendelin nach zwölf Jahren und Günter Kühn nach 36 Jahren aus. Markus Baur gab sein Amt als Fahnenträger ab. Nach der Wahl bedankten sich Dominik Dilly und Marco Link bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für die jahrelange Arbeit. Die Schützenmeister überreichten allen die goldene Vereinsnadel und ein kleines Präsent.

In den Vorstand wurden gewählt: 1. Schützenmeister Dominik Dilly und Marco Link; 2. Schützenmeister Roland Graf; Kassiererin Christiane Baur; Schriftführer Steffen Kühn; 1. Sportwart Robert Schwarz; 2. Sportwart Marcel Eckhardt; Damenleiterin Monika Möhnle; 1. Jugendsportwart Christian Rothbauer; 2. Jugendsportwart Maximilian Ecker; Beisitzer Manuel Offinger, Markus Hubel, Fritz Schwarz jun.; Fahnenträger Markus Hubel und Maximilian Ecker. (pm)