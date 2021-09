Ganz besondere Auszeichnung

Erich Dollmann wird zum Ehrenschützenmeister ernannt

Der 1. Vorsitzende Maximilian Ganzenmüller begrüßte alle Anwesenden im Freien vor dem Vereinsheim „Zur alten Schule“ zur 65. ordentlichen Generalversammlung der Germania-Schützen Balgheim.

Es folgten die coronabedingt kurzen Jahresberichte des Vorsitzenden und vom Böllerkommandanten Georg Mayer. Vereinskassier Bernd Randi stellte im Kassenbericht die positive finanzielle Lage dar und bedankte sich nochmals für die großzügigen Spenden für die neuen Schießstände. Im Sportbericht lobte der 1. Sportwart Michael Mayer vor allem die zuverlässigen Rundenwettkampfschützen. Anschließend berichtete er über das Königsschießen 2020 und ehrte einige Schützen für ihre besondere Leistung im Rundenwettkampf und beim Gau-Pokalschießen.

Bei den Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder begann Maximilian Ganzenmüller mit einer besonderen und äußerst seltenen Auszeichnung. Er schlug der Versammlung die Ernennung von Erich Dollmann zum Ehrenschützenmeister vor. Für dessen langjährigen Einsatz als erster Vorstand, das überaus großes Engagement sowie die Treue zum Verein, die bis zum heutigen Tag anhält, bedankte er sich herzlich. Die Versammlung ernannte Erich Dollmann einstimmig zum Ehrenschützenmeister.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Gauschützenmeister Sebastian Pusch folgten weitere Ehrungen. Die langjährigen Mitglieder Waltraud Dollmann, Friedrich Wiedemann und Karl-Heinz Bachmann wurden auf Vorschlag der Vorstandschaft einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt. Hans Halbedel wurde für 40-jährige Mitgliedschaft im BSSB ausgezeichnet.

Für ihre Verdienste in der Vorstandschaft oder am Umbau der Schießstände wurden folgende Mitglieder geehrt: Robert Barwisch (Sebastianstaler in Bronze), Andrea Seefried und Kurt Stadelmeier (Gauehrenzeichen in Bronze) sowie Rainer Ganzenmüller (BSSB-Verdienstnadel), der sage und schreibe 27 Jahre in der Vorstandschaft mitwirkte. Die Ehrennadel für treue Mitarbeit des Bezirks Schwaben erhielten Kathrin Randi, Michael Mayer und Georg Mayer. Jörg Strobel und Karl-Heinz Gruber wurden mit der Verdienstnadel in Gold für ihr großes Engagement geehrt.

Der 1. Vorstand bedankte sich außerdem noch einmal bei allen Helfern für ihren Einsatz beim Standumbau, besonders bei Hans Halbedel und Steffen Gruber. (pm)