Geschlossene Teamleistung wird belohnt

Nördlinger A-Junioren setzen sich gegen Traunstein verdient durch

Die U19-Junioren des TSV Nördlingen haben nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen den SB Chiemgau Traunstein siegten die Rieser 4:1.

Die Vorgabe von TSV-Trainer Wolfgang Meyer lautete: „diszipliniertes Verhalten, Fehler vermeiden“. Fabian Lechler kam nach sieben Minuten zum ersten Abschluss und auch Tim Eckstein vergab eine dicke Chance. Die Gäste operierten mit langen Bällen, die auf den einzigen Stürmer Luc Kobberger gespielt wurden. Die steten Bemühungen der Heimelf wurden in der 32. Minute belohnt: Fabian Lechler drang über Außen in den Strafraum ein und wurde gefoult. Mirko Puscher verwandelte den Strafstoß sicher. Ein Eckball für die Oberbayern war der Ausgangspunkt für das 2:0 nur sechs Minuten später. Torwart Marcel Randi fing die Kugel ab, spielte auf Puscher, der wiederum Tim Eckstein bediente. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang den Gästen gegen zu weit aufgerückte Rieser das Anschlusstor.

In der zweiten Hälfte versäumten die Einheimischen das frühzeitige 3:1. Maximilian Beck verarbeitete eine gute Gelegenheit schwach (52.), Eckstein vergab nach Beck-Vorlage allein vor Torwart Thomas Unterhuber (53.) und die klarste Chance hatte Beck, der nur noch einzuschieben brauchte (58.). Zwischendurch gerieten die Gastgeber in Unterzahl, weil Lechler eine Zeitstrafe erhielt (56.). In der 71. Minute blieb dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als einem Gästeakteur die rote Karte zu zeigen, der Eckstein von hinten foulte, bevor dieser aus 30 Metern den Ball ins leere Tor schießen wollte. In der 76. Minute die Vorentscheidung mit dem 3:1 durch Beck nach Dribbling von Lechler. Eckstein vergab nach Zuspiel von Beck das 4:1 (78.), ehe Trainer Wolfgang Meyer nacheinander dreimal wechselte. In der Nachspielzeit das 4:1, als Eckstein vom Torwart gefoult wurde und er selbst den Elfmeter unter die Latte schoss. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine gewisse Weichenstellung für den weiteren Saisonverlauf“, meinte Trainer Meyer. (jais)

TSV U19 Randi, Wille, Günther, Jaumann, Sandmeyer, Beck (ab 78. Jung), Hertle (ab 83. Gnugesser), Seitz, Puscher, Lechler (ab 87. Eichhorn), Eckstein.

