vor 17 Min.

Glanzloser Auswärtssieg

Trotz 3:0 bei der TSV-U17 noch viel Sand im Getriebe

Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim FC Königsbrunn sind die Fußball-U17-Junioren des TSV Nördlingen in die Punktrunde gestartet.

Auf dem engen Kunstrasenplatz sahen die Besucher ein einseitiges Spiel, ohne dass die TSV-Buben auf ganzer Linie zu überzeugen wussten. Zahlreiche Fehlpässe, schlechte Ballan- und -mitnahme, hektischer Spielaufbau reihten sich aneinander. Selbst nach der frühen 1:0-Führung durch Elias Beers Distanzschuss nach abgewehrtem Ball (8.) war keine Souveränität zu sehen. Die wenigen guten Ansätze wurden oft viel zu schlampig zu Ende gespielt, weshalb auch kaum gefährliche Aktionen zu notieren waren. Nach einem Foul an Linus Löfflad im Strafraum der Gastgeber entschied der gute Schiedsrichter nach 32 Minuten auf Elfmeter, den Oscar Ladenburger sicher verwandelte. Von der Heimelf war nur eine gefährliche Szene zu notieren, als nach weitem Ball über die Kette der Heimstürmer alleine auf TSV-Keeper Jonas Bonn zulief, diesen überlupfte, aber auch das Tor verfehlte. Nach einem der wenigen gelungenen Spielzüge über Jonas Fritz und Robin May hatte Ersterer kurz vor dem Halbzeitpfiff völlig freistehend die große Möglichkeit, auf 3:0 zu erhöhen, schob den Ball aber am Tor vorbei. Auch die zweite Halbzeit begann mit einem optischen Übergewicht des TSV, ohne aber zu ganz klaren Möglichkeiten zu kommen. Nach 55 Minuten dann das entscheidende 0:3 für den Favoriten durch Ladenburger, der nach tollem Schnittstellenpass alleine auf den einheimischen Keeper zulief und diesen überwand. Ab diesem Zeitpunkt waren dann im Minutentakt zahlreiche Möglichkeiten zu notieren. Geiss, Pimenta, Wick, Ladenburger, Eichhorn und Rebele versäumten es, das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben; beim guten Keeper der Heimmannschaft war Endstation. (lei/jais)

