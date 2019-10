00:05 Uhr

Gleich drei Torhüter im Einsatz

Nördlinger U18-Junioren bezwingen den Tabellennachbarn Mering klar

Die U18 des TSV Nördlingen feierte gegen den bis dahin punktgleichen SV Mering einen 5:1-Sieg, zugleich der erste Heimsieg der laufenden Saison.

Das Spiel begann sehr zerfahren und war von beidseitigen Fehlpässen und Zweikämpfen geprägt. So war es nicht verwunderlich, dass das erste Tor durch eine Einzelaktion fallen würde. Luis Schüler, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder auf dem Platz stand, erzielte das 1:0. Dass dieses Tor nicht auf der anderen Seite fiel, dafür sorgten Jonas Häfele und Jannik Hahn, die ihren neu zusammengestellten Defensivverbund zusammenhielten. Die U18 spielte in einem offensiv ausgerichtetem System, was sich immer mehr auszahlte. So schoss Nico Gnuggesser in der 17. Minute das 2:0. In der 24. Minute mussten die Nördlinger einen herben Rückschlag hinnehmen, als sich Torhüter Marlon Dahms beim Zusammenprall mit einem Meringer Angreifer verletzte. Dahms musste ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden, wo ein Bänderriss diagnostiziert wurde. Bis zur Halbzeit ging Oliver Wagner ins Tor, was für die U18 eine enorme Schwächung bedeutete, weil er nun merklich als Spieler auf dem Feld fehlte. Die Meringer profitierten davon und erzielten in der 43. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1.

Nach einer erneuten Umstellung auf der Torhüterposition – Harleen Singh ging nun ins Tor und Wagner wieder auf seine angestammte Position – starteten die Nördlinger gut in die zweite Halbzeit. Nun kam die große Gala des Nico Gnugesser: Nicht nur, dass er in der 52. Minute einen Elfmeter, der am sehr agilen Leon Hecht verursacht wurde, verwandelte. Gnugesser war nun auch der Offensivmotor, der das Spiel nach vorne antrieb, aber auch defensiv alle Mannschaftsteile unterstützte. In der 67. Minute belohnte sich Gnugesser für diesen enormen Aufwand und erzielte das 4:1. Kurz vor Schluss erzielte Stefan Badea sein erstes Tor für den TSV Nördlingen und stellte den 5:1-Endstand her. (bö/jai)

