vor 37 Min.

Gleich fünfmal auf dem Siegertreppchen Lokalsport

TSV-Nachwuchs überzeugt bei den Kreismeisterschaften vor allem im Sprint

Die Kreismeisterschaften für die 12- bis 15-jährigen Leichtathleten fanden in Schwabmünchen statt. Sehr erfolgreich waren die Nördlinger Athleten, die mit zwei Kreismeistertiteln und dreimal Silber zurückkehrten. Die 13-jährige Floriane Freihart überzeugte in den Sprintdisziplinen und gewann zwei Kreismeistertitel.

Der Wettkampftag begann für die Athleten mit den Sprungdisziplinen. Der 11-jährige Thaddäus Keßler, der Jüngste im Team, sicherte sich im Hochsprung mit 1,16 m den zweiten Platz. Floriane Freihart (U16) verbesserte ihre persönliche Bestleistung im Weitsprung auf 4,57 m und reihte sich damit als Vierte in einem starken Teilnehmerfeld ein.

Nach einer kurzen Pause ging es für die Nördlinger Athleten mit den Sprintdisziplinen weiter. Im 100-Meter-Lauf wurde Floriane Freihart mit einer herausragenden Zeit von 13,14 Sekunden Erste. Ihr anvisiertes Ziel ist es, die 13 Sekunden zu unterbieten. Dies könnte ihr bei den bayerischen Meisterschaften Mitte Juli in Kitzingen gelingen. Auch über die 80 m Hürden war sie nicht zu schlagen. Mit einem knappen Vorsprung überquerte sie in einer Zeit von 13,92 als Erste die Ziellinie. Für die Vizemeisterschaft im Sprint sorgte Annika Gregor, die ihre aufsteigende Form unter Beweis stellte und die 100 m in guten 13,75 sec. lief. Später ging sie über die 300 m an den Start. Hier unterbot Annika Gregor ihre Bestzeit um eine halbe Sekunde und verfehlte mit 45,56 Sekunden die A-Qualifikationsnorm für die bayerische Meisterschaft nur haarscharf um sechs Hundertstel. Mit der sehr guten Zeit und der gleichzeitigen B-Quali kann sich Annika einer Teilnahme an den Meisterschaften dennoch ziemlich sicher sein.

Den Abschluss des Wettkampftages bildeten die Läufe über die Mittelstrecke. Thaddäus Keßler beendete seinen 800-m-Lauf auf dem dritten Platz (2:59,24). Für eine Überraschung sorgte Carla Weiß: Sie wurde Zweite in einer neuen Bestzeit von 2:43,58 min. Damit unterbot sie ihre bisherige Bestleistung um ganze neun Sekunden. (siha)

Themen Folgen