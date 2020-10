vor 20 Min.

Glött bleibt ein schwieriges Pflaster

Trotz Überlegenheit muss sich Maihingen mit Remis begnügen

Es bleibt dabei, der FC Maihingen kann in Glött nicht gewinnen. Trotz fast ausschließlich klaren Siegen in den Heimspielen konnten sie in den bisherigen Aufeinandertreffen in Glött nie gewinnen.

Drei verletzte Stammspielerinnen musste Trainer Rene Groß beim Auswärtsspiel ersetzen. Zu Beginn war es eine ausgeglichene Partie, in der die Gastgeberinnen mehr Offensiv-Druck hatten und in der 7. Minute einem Freistoß übers Tor zogen. Im Gegenzug war der Pass für Emily Uhl zu lang. Einen Freistoß von Andrea Koukol in die Abwehrmitte verpassten alle. Auf der Gegenseite parierte Anne Lasser einen platzierten Flachschuss. Die Angriffsaktionen der Rieserinnen wurden zunehmend zielstrebiger, doch scheiterte Emily Uhl mit Freistoß und Lena Stimpfle im Nachschuss. Das Anrennen war gut, aber der finale Pass zu ungenau oder die gute Torhüterin konnte abwehren.

Nach einer taktischen Umstellung wurde der Druck der Rieserinnen stärker und die Fouls der Heimmannschaften häuften sich. Die Glötterinnen kamen 20 Minuten lang kaum über die Mittellinie. Dafür verteidigten sie intensiv und konnten viele FC-Angriffsaktionen abblocken oder zur Ecke abwehren. Im FC-Team wurde Jana Ernst jetzt dominant, zog einige Male auf den Außenbahnen davon, doch fehlte im Torzentrum der richtige Abnehmer oder sie wurde abschlussbereit geblockt. Erst in der 70. Minute ein Freistoß der Glötter Damen der über die Latte rauschte. Wiederholt konnten sich die FC-Damen über die Außenpositionen durchsetzen. So zog Emily Uhl aus spitzem Winkel übers Tor und Andrea Koukol scheiterte aus fünf Metern an der Torhüterin. Zehn Minuten vor dem Ende ein Steilpass über die Abwehr, den erneut die Torhüterin knapp vor Lisa Koukol wegfischte. Drei Minuten vor Schluss kamen die Nordrieserinnen dreimal knapp vor dem Fünfmeterraum frei zum Schuss, aber ein Abwehrbein und letztendlich die Torhüterin waren immer dazwischen. Mit Glück und Geschick brachten die Glötter Damen das Unentschieden heim. (ke)

FC Maihingen Anne Lasser, Eva Enslin, Ramona Ratschker, Pauline Herrle, Lena Wiedemann, Jana Ernst, Andrea Koukol, Lena Stimpfle, Lisa Koukol, Emily Uhl, Sophie Kraut, Theresa Lang, Carolin Stimpfle, Alina Lang

