21.02.2020

Grandiose Serie der Goldbachschützen

Auch am achten Wettkampftag bleiben die Baldinger ungeschlagen und stehen vorzeitig als Meister der Bezirksoberliga fest. Ein Klasse tiefer sorgt Kösingens Peter Kahn für ein großartiges Top-Ergebnis

Von Kathrin Mädler

Den achten Wettkampf in der Bezirksoberliga bestritten die Baldinger Goldbachschützen gegen die Tellschützen aus Eppisburg. Von Anfang an in Führung, machte Karl Lechler kurzen Prozess mit seinem Gegenüber. Mit einer 97er-Serie war es auch für Lukas Egetenmeier ein Leichtes, den Einzelpunkt zu ergattern.

Bei Christian Eger war es ein Kräftemessen der Superlative. In der letzten Serie setzte sich der Baldinger dann um einen Zähler ab. Markus Bachmann und sein Gegner begegneten sich ebenfalls auf Augenhöhe, doch hier hatte der Goldbachschütze das Nachsehen. Weil Heidi Eger mit dem letzten Schuss lediglich eine Acht traf, brachte erst der Stechschuss die Entscheidung. Wegen einer Neun war ihr der Sieg nicht vergönnt und trotzdem bescherte der 4:1-Sieg den Goldbachschützen den vorzeitigen Meistertitel in der Bezirksoberliga.

Die Wörnitzschützen Wechingen begrüßten die Oettinger zum ersten Ries-Derby der Rückrunde. Wegen einer 90er-Abschlussserie gab Carmen Groß den sicher geglaubten Gewinnerpunkt aus der Hand und Sabine Beutel gewann mit einem Ring Unterschied. Andreas Nagel kam Stück für Stück näher, aber Lisa Beutel packte mit 98 Ringen noch eine Schippe drauf und behielt damit die Oberhand über den Wechinger. Eine ähnliche Konstellation gab es bei Peter Hubel, der mit 87 Zählern keinen Anschluss an die Vorgaben von Gabriele Prechter fand. In Paarung fünf zeichnete sich schon frühzeitig ab, dass Christoph Sailer als Gewinner aus dem Aufeinandertreffen hervorgehen würde, da Luca Mack mit jedem Schuss weiter in Rückstand geriet. Andreas Buinger gelang es letztendlich doch noch, einen Ehrenpunkt auf der Seite der Wechinger zu verbuchen, weil Michael Beutel nicht an seine 99er-Serie herankam.

In der Bezirksliga reisten die Ottinger ins baden-württembergische Kösingen. Eine machbare Aufgabe erhielt David Kahn, weil sein Duellpartner als Ersatzschütze eher mit der Nervosität zu kämpfen hatte, als mit den 95 Ringen des Kösingers. Sein Teamkollege Markus Grubauer wendete dagegen erst mit den letzten zehn Schuss (93 Zähler) eine bevorstehende Niederlage ab.

Obwohl Peter Kahn auf die beste Schützin der gesamten Bezirksliga stieß, übertrumpfte er dank seiner ersten 100er-Serie und persönlicher Bestleistung den Gast knapp um zwei Ringe. Auch Ulrich Öchslein knackte seine persönliche Saisonbestleistung und trug mit seinem Einzelsieg maßgeblich zum eindeutigen Mannschaftsresultat bei.

Baldingen – Eppisburg 3:2 (1905:1881)

Christian Eger – Bernd Steiner 384:383; Markus Bachmann – Jürgen Reß 381:382; Heidi Eger – Celina Dehlau 379:379 (Stechschuss 9:10); Karl Lechler – Jonas Mantwied 385:370; Lukas Egetenmeier – Dietmar Pirhofer 376:367; Michael Grimmeiß 360 (außer Konkurrenz)

Wechingen II – Oettingen 1:4 (1868:1898)

Andreas Buinger – Michael Beutel 385:384; Carmen Groß – Sabine Beutel 379:380; Andreas Nagel – Lisa Beutel 378:383; Peter Hubel – Gabriele Prechter 366:375; Luca Mack – Christoph Sailer 360:376

Baldingen 16:0 29:11 15250

Oettingen 10:6 18:22 15103

Monheim 8:8 23:17 15206

Eppisburg 6:10 21:19 15079

Aislingen 4:12 16:24 15150

Wechingen II 4:12 13:27 14928

Bezirksliga im Überblick:

Kösingen – Otting 4:0 (1522:1489)

Peter Kahn – Sophia Demski 392:390; Ulrich Öchslein – Anna Lena Lippert 385:371; Markus Grubauer – Felix Lippert 373:370; David Kahn – Jannik Jenuwein 372:358

Unterschöneberg 22:2 25:7 12156

Wortelstetten 14:10 16:16 12039

Kösingen 11:13 16:16 12038

Unterthürheim 11:13 13:19 12053

Bergstetten 9:15 4:18 12027

Otting 5:19 12:20 11977

