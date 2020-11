vor 32 Min.

Große Motivation

Claudia Koch wird vom Bayerischen Schwimmverband ausgezeichnet

2020 ist auch aus sportlicher Sicht ein Jahr, das völlig anders verläuft. Dennoch war es dem Bayerischen Schwimmverband wichtig, die Mastersschwimmerinnen und -schwimmer, die sich in den vergangenen zwei Jahren durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben, mit einer neuen Maßnahme zu ehren. Deshalb hat der Fachausschuss Masters in Absprache mit dem BSV-Präsidenten Harald Walter beschlossen, einen Masterskader ins Leben zu rufen. Um für diesen Kader nominiert zu werden, war die Voraussetzung, entweder Platz eins bis fünf der deutschen Bestenliste 2019 oder Platz sechs bis zehn in Verbindung mit 700 Punkten der aktuellen DSV-Masters-Punktetabelle belegt oder herausragende Leistungen bei internationalen Meisterschaften bzw. im Freiwasser gezeigt zu haben.

In der vergangenen Woche wurden die Schwimmerinnen und Schwimmer, die mindestens eines dieser Kriterien erfüllt haben, über ihre Berufung in den Kader informiert. Unter diesen besten Mastersschwimmern aus ganz Bayern ist auch die Nördlingerin Claudia Koch (AK 65), die zum einen mehrfach unter den Top 5 ihrer Altersklasse in der Bestenliste 2019 zu finden ist, zum anderen 2020 einige Erfolge im Freiwasser erreichte. „Über diese Anerkennung freue ich mich unheimlich“, erklärt die engagierte Sportlerin. „2020 ist ein Jahr des Verzichts; da ist für mich und die anderen berufenen Schwimmer solch eine Auszeichnung eine große Motivation, weiterzumachen, auch wenn derzeit nur Trockentraining möglich ist“. (mbö)

Themen folgen