Grundlagen asiatischer Kampfkunst vermittelt

Anfängerkurs beim TSV Oettingen erfolgreich beendet. Fast alle wollen weitermachen

Trotz Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im Sportbereich wurde beim TSV Oettingen der Karate-Anfängerkurs für Kinder erfolgreich abgeschlossen. Seit Januar trainierten 22 Buben und Mädchen unter der fachkundigen Anleitung von Fritz Kaumeier (5. DAN Karate) und erlernten die Grundlagen dieser asiatischen Kampfkunst.

Körperbeherrschung und Selbstverteidigung

Neben der Förderung von Selbstbewusstsein, Konzentration und Feinmotorik stehen beim Karate die Beherrschung des eigenen Körpers und der Gebrauch der Techniken für die Selbstverteidigung im Vordergrund. Abwechslungsreiche und kindgerechte Spiele zwischendurch lockerten die Trainingseinheiten auf. Besonders erfreulich sei, so der TSV Oettingen in einer Pressemitteilung, dass fast alle Teilnehmer des Kurses dem TSV Oettingen beitreten und in einer der Kinder-Karategruppen weiter trainieren wollen. (pm)

